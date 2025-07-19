Зеленський відзначив орденом Свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких окупанти вбили у Бердянську

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як нагадали в ОП, після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації Бердянська хлопці залишилися вдома. Тігран Оганнісян активно висловлював свою проукраїнську позицію, через що неодноразово зазнавав тиску з боку окупаційних військ: був викрадений із дому, у якому мешкав із бабусею, піддавався катуванням та знущанням, включно з електрошоком та імітацією розстрілу, був арештований представниками окупаційної влади.

Микита Ханганов також не приховував своєї проукраїнської позиції. У жовтні 2022 року окупанти намагались арештувати хлопця, допитували разом із батьком і згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Справу проти хлопця готували до суду та планували засудити його до 20 років увʼязнення.

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"Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були друзями. Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!"

Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним", - додали в Офісі Президента.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків, - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.

У липні цього року Медійна ініціатива за права людини повідомила, що тіла підлітків досі не віддали батькам.