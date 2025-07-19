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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

шахеди

Вечером субботы, 19 июля, российские захватчики запустили ударные дроны по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Харьковская область - угроза применения ударных БПЛА, - сообщалось в 19:31.

Днепропетровская область - угроза применения ударных БПЛА, - сообщалось в 20:03.

Читайте также: С 24 февраля 2022 года ПВО сбила около 25 тысяч "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3958) Воздушные силы (2527) Шахед (1313)


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Нас атакують Шахеди. Нічого немає. Нікого немає. Треба макети Ф-16 розставити. Шкода, що старий аеродром заріс кропивою. Тоді надія на Абрамси. У кого є резинові ?
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19.07.2025 21:14 Ответить
 
 