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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 19 июля, российские захватчики запустили ударные дроны по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Харьковская область - угроза применения ударных БПЛА, - сообщалось в 19:31.
Днепропетровская область - угроза применения ударных БПЛА, - сообщалось в 20:03.
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gr1959
показать весь комментарий19.07.2025 21:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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