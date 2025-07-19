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Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 19 липня, російські загарбники запустили ударні дрони по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:31.
Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:03.
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gr1959
показати весь коментар19.07.2025 21:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Соса 2
показати весь коментар19.07.2025 22:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар19.07.2025 22:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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