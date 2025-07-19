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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері суботи, 19 липня, російські загарбники запустили ударні дрони по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:31.

Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:03.

Читайте також: З 24 лютого 2022 року ППО збила близько 25 тисяч "шахедів" та майже 2,5 тисячі крилатих ракет, - Повітряні сили

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безпілотник (4550) Повітряні сили (2868) Шахед (1317)


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Нас атакують Шахеди. Нічого немає. Нікого немає. Треба макети Ф-16 розставити. Шкода, що старий аеродром заріс кропивою. Тоді надія на Абрамси. У кого є резинові ?
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19.07.2025 21:14 Відповісти
Не роzіяни а неонацисти и!@@
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19.07.2025 22:02 Відповісти
А це не те ж саме?
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19.07.2025 22:05 Відповісти
 
 