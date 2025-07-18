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Новини Результат роботи ППО
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З 24 лютого 2022 року ППО збила близько 25 тисяч "шахедів" та майже 2,5 тисячі крилатих ракет, - Повітряні сили

ракети,шахеди

Близько 25 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет знищили сили ППО з початку повномасштабного вторгення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

"Дуже багато вже ворог запустив по нас саме ударних БПЛА типу "шахед". Загалом зараз близько 25 тис. збито саме "шахедів" на території нашої держави, відколи вони застосовуються. Жовтень 2022 року - перший "шахед" було збито. Встановлено, що цей "шахед" іранського виробництва, а зараз Росія має можливість масштабувати це виробництво і збільшувати цифру. Сьогодні мали ми близько 350 - такий антирекорд, саме "шахедів", решта - це імітатори", - зазначив Ігнат

Проте речник зазначив, що узагальнену статистику щодо збиття російських ракет нададуть орієнтовно до Дня Повітряних сил, який в Україні відзначають 3 серпня.

"Я думаю, що ми узагальнимо цю інформацію. Можна сказати, що тисячі крилатих ракет, близько 2,5 тис., якщо не помиляюсь, це було тільки збито протиповітряною обороною. Зрозуміло, що балістика - менший відсоток. "Кинджалів" збито зі 160 - 48", - підкреслив Ігнат.

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Автор: 

ППО (3400) ракети (4121) Повітряні сили (2864) Ігнат Юрій (820) Шахед (1314)


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І це все змогли зробити Захисники України, всупереч активним діям Оманських з Урядового кварталу, з їх незламними заявами та потужними гаслами, про їх млн дронів, сотні ракет на московію!! Поки зеленський, з численним оточенням з ОПУ, катається=мандрує, по Світу, з дивними та нікчемними самітами міру-мір, вивозячи гроші з України, Українці боронять Україну!!! Бухгалтерія ДУС та Секретаріату КМУ, можуть надати відповідну ціну кошторисів цих мандрівників!
Дякуємо і Західним Партнерам, за дієву та безкоштовну допомогу Українцям!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
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18.07.2025 14:10 Відповісти
 
 