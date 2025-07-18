З 24 лютого 2022 року ППО збила близько 25 тисяч "шахедів" та майже 2,5 тисячі крилатих ракет, - Повітряні сили

Близько 25 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет знищили сили ППО з початку повномасштабного вторгення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

"Дуже багато вже ворог запустив по нас саме ударних БПЛА типу "шахед". Загалом зараз близько 25 тис. збито саме "шахедів" на території нашої держави, відколи вони застосовуються. Жовтень 2022 року - перший "шахед" було збито. Встановлено, що цей "шахед" іранського виробництва, а зараз Росія має можливість масштабувати це виробництво і збільшувати цифру. Сьогодні мали ми близько 350 - такий антирекорд, саме "шахедів", решта - це імітатори", - зазначив Ігнат

Проте речник зазначив, що узагальнену статистику щодо збиття російських ракет нададуть орієнтовно до Дня Повітряних сил, який в Україні відзначають 3 серпня.

"Я думаю, що ми узагальнимо цю інформацію. Можна сказати, що тисячі крилатих ракет, близько 2,5 тис., якщо не помиляюсь, це було тільки збито протиповітряною обороною. Зрозуміло, що балістика - менший відсоток. "Кинджалів" збито зі 160 - 48", - підкреслив Ігнат.

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