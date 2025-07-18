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Новости Результат работы ПВО
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С 24 февраля 2022 года ПВО сбила около 25 тысяч "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет, - Воздушные силы

ракеты,шахиды

Около 25 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет уничтожили силы ПВО с начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Очень много уже враг запустил по нам именно ударных БПЛА типа "шахед". Всего сейчас около 25 тыс. сбито именно "шахедов" на территории нашего государства, с тех пор как они применяются. Октябрь 2022 года - первый "шахед" был сбит. Установлено, что этот "шахед" иранского производства, а сейчас Россия имеет возможность масштабировать это производство и увеличивать цифру. Сегодня имели мы около 350 - такой антирекорд, именно "шахедов", остальные - это имитаторы", - отметил Игнат.

Однако спикер отметил, что обобщенную статистику по сбиванию российских ракет предоставят ориентировочно ко Дню Воздушных сил, который в Украине отмечают 3 августа.

"Я думаю, что мы обобщим эту информацию. Можно сказать, что тысячи крылатых ракет, около 2,5 тыс., если не ошибаюсь, это было только сбито противовоздушной обороной. Понятно, что баллистика - меньший процент. "Кинжалов" сбито из 160 - 48", - подчеркнул Игнат.

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Автор: 

ПВО (2956) ракеты (3661) Воздушные силы (2523) Игнат Юрий (624) Шахед (1310)


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І це все змогли зробити Захисники України, всупереч активним діям Оманських з Урядового кварталу, з їх незламними заявами та потужними гаслами, про їх млн дронів, сотні ракет на московію!! Поки зеленський, з численним оточенням з ОПУ, катається=мандрує, по Світу, з дивними та нікчемними самітами міру-мір, вивозячи гроші з України, Українці боронять Україну!!! Бухгалтерія ДУС та Секретаріату КМУ, можуть надати відповідну ціну кошторисів цих мандрівників!
Дякуємо і Західним Партнерам, за дієву та безкоштовну допомогу Українцям!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
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18.07.2025 14:10 Ответить
Якій Оман ? Скільки ж придурків в Україні.
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18.07.2025 14:50 Ответить
Що запорєбрікавай, марудить від правди!??!
Ніком, твою смердючість, не зупинити… Орків, прутень прикопав в Мирній Україні, з 2022 року, уже, більше 1.000.000 туш😂😂😂‼️‼️‼️
Смерть московітам прутня‼️
Слава Україні‼️ Армія‼️ Мова‼️ Віра‼️
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18.07.2025 15:45 Ответить
Цікаво, а скільки б вистачило ракет та шахедів, щоб змусити капітулювати якусь іншу країну(и)? Підозрюю, що і третини б вистачило.
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18.07.2025 14:22 Ответить
Гарна кількість, а скільки не вдалося знешкодити?
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18.07.2025 15:40 Ответить
А вам для кого, таку інформацію треба?? СтарШой, наказав запитати??
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18.07.2025 15:46 Ответить
 
 