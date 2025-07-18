С 24 февраля 2022 года ПВО сбила около 25 тысяч "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет, - Воздушные силы

Около 25 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет уничтожили силы ПВО с начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Очень много уже враг запустил по нам именно ударных БПЛА типа "шахед". Всего сейчас около 25 тыс. сбито именно "шахедов" на территории нашего государства, с тех пор как они применяются. Октябрь 2022 года - первый "шахед" был сбит. Установлено, что этот "шахед" иранского производства, а сейчас Россия имеет возможность масштабировать это производство и увеличивать цифру. Сегодня имели мы около 350 - такой антирекорд, именно "шахедов", остальные - это имитаторы", - отметил Игнат.

Однако спикер отметил, что обобщенную статистику по сбиванию российских ракет предоставят ориентировочно ко Дню Воздушных сил, который в Украине отмечают 3 августа.

"Я думаю, что мы обобщим эту информацию. Можно сказать, что тысячи крылатых ракет, около 2,5 тыс., если не ошибаюсь, это было только сбито противовоздушной обороной. Понятно, что баллистика - меньший процент. "Кинжалов" сбито из 160 - 48", - подчеркнул Игнат.

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