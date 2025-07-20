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Новости Помощь Украине от Европы
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Орбан заявил о намерении голосовать против бюджета ЕС, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины

Орбан будет голосовать против бюджета ЕС с 100 млрд евро для Украины

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что не поддержит вышеупомянутый бюджет ЕС, поскольку этот бюджет якобы "направляет деньги венгров в Украину" и "разорит венгерских фермеров". Также венгерский премьер сказал, что этот бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

"Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя относительно войны, иммиграции и гендерного равенства. Будет хорошо, если и в Брюсселе выучат: венгерский ответ никогда", - заявил политик.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.

Читайте также: Еврокомиссия предлагает фонд объемом 100 млрд евро для Украины на 2028-2034 годы , - фон дер Ляйен

Автор: 

помощь (8004) Евросоюз (17417) Виктор Орбан (507)


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Топ комментарии
+14
Гроші угорців? А Угорщина не на дотації ЄС живе останні роки?
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20.07.2025 00:18 Ответить
+9
Під@рський борзометр зашкалює.
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20.07.2025 00:11 Ответить
+6
Орбан відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...

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20.07.2025 01:07 Ответить
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Під@рський борзометр зашкалює.
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20.07.2025 00:11 Ответить
***, а цей жабоподібний слимак оптиміст. Стільки жити збирається
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20.07.2025 00:12 Ответить
це останні конвульсії. Його політичного життя залишилось дев'ять місяців.
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20.07.2025 00:36 Ответить
Ця заява балатонської жаби нічого не варта, позаяк рішення ухвалюється простою більшістю голосів.
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20.07.2025 00:13 Ответить
Гроші угорців? А Угорщина не на дотації ЄС живе останні роки?
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20.07.2025 00:18 Ответить
Буданов-займися.
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20.07.2025 00:21 Ответить
Чого нарід на Обрана наїзжає ... хіба головне в цій новині позиція Обрана?

Прийдіть до тями та перечитайте цю новину ще раз.

В цій новині ГОЛОВНЕ - ЄС хоче, щоб Україна утримувала Путла в цій війні на виснаження на своїй території до 2034 року! Звичайно без зміни влади Зеленського .

Ну і що від України залишиться за ще 9 років такої війни?

Мабуть тільки Зеленський зі своїм владним ЗЕшмурдяком.
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20.07.2025 00:23 Ответить
Х..ню не пиши, номерний. ЕС планує довгострокову підтримку. А вже під час війни, чи після перемоги, це суто від нас залежить
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20.07.2025 03:05 Ответить
А ти що воюєш? Чи давно з'їбався і десь з мадярщини ***** строчиш? Чи може ти знаєш як закінчити війну?
Поки що один єдиний варіант швидко закінчити війну виконати всі забаганки кремлівського *****.Ти цього хочеш?
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20.07.2025 03:56 Ответить
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20.07.2025 07:28 Ответить
А що, малюку-буданову вже не можна знищувати завзятих ворогів України? То хай наймуть кого більш рішучого.
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20.07.2025 00:30 Ответить
Жаба
денег хочет от гейропы
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20.07.2025 00:43 Ответить
Додати до бюджету дотації Угорщині від ЄС і хай голосує проти. Маза-факер, тобто мазо-захер.
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20.07.2025 00:47 Ответить
Та хай хоч всереться
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20.07.2025 01:06 Ответить
Орбан відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...

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20.07.2025 01:07 Ответить
 
 