Орбан заявил о намерении голосовать против бюджета ЕС, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Орбан заявил, что не поддержит вышеупомянутый бюджет ЕС, поскольку этот бюджет якобы "направляет деньги венгров в Украину" и "разорит венгерских фермеров". Также венгерский премьер сказал, что этот бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".
"Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя относительно войны, иммиграции и гендерного равенства. Будет хорошо, если и в Брюсселе выучат: венгерский ответ никогда", - заявил политик.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.
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В цій новині ГОЛОВНЕ - ЄС хоче, щоб Україна утримувала Путла в цій війні на виснаження на своїй території до 2034 року! Звичайно без зміни влади Зеленського .
Ну і що від України залишиться за ще 9 років такої війни?
Мабуть тільки Зеленський зі своїм владним ЗЕшмурдяком.
Поки що один єдиний варіант швидко закінчити війну виконати всі забаганки кремлівського *****.Ти цього хочеш?
денег хочет от гейропы