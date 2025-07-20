Орбан заявил о намерении голосовать против бюджета ЕС, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что не поддержит вышеупомянутый бюджет ЕС, поскольку этот бюджет якобы "направляет деньги венгров в Украину" и "разорит венгерских фермеров". Также венгерский премьер сказал, что этот бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

"Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя относительно войны, иммиграции и гендерного равенства. Будет хорошо, если и в Брюсселе выучат: венгерский ответ никогда", - заявил политик.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.

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