Еврокомиссия предлагает фонд в размере 100 млрд евро для Украины на 2028-2034 годы, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя проект бюджета на брифинге в Брюсселе в среду, 16 июля, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время фонд помощи Украине, заложенный в пересмотренный бюджет ЕС до 2027 года, составляет 50 миллиардов евро.

По словам фон дер Ляйен, эти средства "медленно, но уверенно" исчерпываются, поэтому новое предложение рассчитано на вдвое большую сумму, чтобы снова заполнить фонд помощи Украине "для поддержки ее восстановления, устойчивости и, конечно, ее пути к членству в Евросоюзе".

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Общая сумма бюджета ЕС на 2028-2034 годы, которую предложила Еврокомиссия, составляет 1,816 триллиона евро.

"Это бюджет для новой эры, который соответствует амбициям Европы", - сказала президент ЕК.

Она отметила, что новый финансовый план будет сохранять стабильные взносы государств-членов блока.

DW добавляет, что это предложение будут обсуждать правительства стран-членов Евросоюза и Европарламент в течение следующих двух лет. Соглашение по новому бюджету ЕС требует поддержки всех 27 стран-членов и одобрения Европарламента.

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