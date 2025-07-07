Кубилюс считает, что Европа имеет ресурсы для увеличения военной помощи Украине

По мнению еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, Европа имеет ресурсы на одновременное укрепление собственной безопасности и увеличение военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью New Eastern Europe, информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссар отметил, что за три года полномасштабного вторжения РФ государства Евросоюза и США предоставили Украине примерно одинаковую сумму военной помощи - 50 и 60 млрд соответственно.

"Если подсчитать цифры, касающиеся не только государств-членов, но и всех европейских стран, таких как Великобритания, а также Норвегия, то мы получим очень равные цифры с обеих сторон: около 60 миллиардов евро в течение трех лет войны со стороны Европейского Союза и 60 миллиардов со стороны Америки", - сказал Кубилюс.

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По его словам, нынешняя доля военной помощи Украине со стороны европейских союзников "не является чем-то, что для нас невозможно увеличить".

"Помощь Европейского Союза Украине на оборону составила менее 0,1% ВВП, а для американцев - то же самое, менее 0,1% ВВП. Поскольку мы готовы потратить 3,5% ВВП на нашу оборону, то мы все еще можем предоставить 0,1%... Вопрос заключается в том, как и каким образом наша стратегия будет поддерживать Украину, а также какова наша долгосрочная стратегия в отношении России. Надеюсь, что мы будем гораздо более четкими в нашем стратегическом подходе, что позволит нам также эффективнее поддерживать Украину", - сказал чиновник.

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