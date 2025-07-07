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Новости Помощь Украине от Европы
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Кубилюс считает, что Европа имеет ресурсы для увеличения военной помощи Украине

кубілюс

По мнению еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, Европа имеет ресурсы на одновременное укрепление собственной безопасности и увеличение военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью New Eastern Europe, информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссар отметил, что за три года полномасштабного вторжения РФ государства Евросоюза и США предоставили Украине примерно одинаковую сумму военной помощи - 50 и 60 млрд соответственно.

"Если подсчитать цифры, касающиеся не только государств-членов, но и всех европейских стран, таких как Великобритания, а также Норвегия, то мы получим очень равные цифры с обеих сторон: около 60 миллиардов евро в течение трех лет войны со стороны Европейского Союза и 60 миллиардов со стороны Америки", - сказал Кубилюс.

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По его словам, нынешняя доля военной помощи Украине со стороны европейских союзников "не является чем-то, что для нас невозможно увеличить".

"Помощь Европейского Союза Украине на оборону составила менее 0,1% ВВП, а для американцев - то же самое, менее 0,1% ВВП. Поскольку мы готовы потратить 3,5% ВВП на нашу оборону, то мы все еще можем предоставить 0,1%... Вопрос заключается в том, как и каким образом наша стратегия будет поддерживать Украину, а также какова наша долгосрочная стратегия в отношении России. Надеюсь, что мы будем гораздо более четкими в нашем стратегическом подходе, что позволит нам также эффективнее поддерживать Украину", - сказал чиновник.

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Автор: 

помощь (7949) Евросоюз (17359) Кубилюс Андрюс (56)


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Так, має!
Але й Україна повинна згорнути все, і максимально весь бюджет спрямувати на оборону від кацапстану. Освіта, культура, наука, спорт, - ну в цей важкий час не на часі все це!!
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07.07.2025 19:17 Ответить
За копєйпи остановити парашу, зняти можливість нападу на Європу. Заманчиво, але грошей жаль, Краще їх потратити на африканських біженців.
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07.07.2025 19:18 Ответить
"Краще їх потратити на африканських біженців"

не, краще сюди:

"Уряд запускає нову виплату - "Пакунок школяра"
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07.07.2025 20:01 Ответить
0.1 % ВВП - ви себе чуєте - нема мови
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07.07.2025 19:19 Ответить
Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить автомобиль, но не имею возможности
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07.07.2025 19:20 Ответить
0,1 % ВВП - билять, даже смешно об этом говорить.
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07.07.2025 19:31 Ответить
Геніально!!! Сміливо!!!Феєрично!!! Хто б таке міг взагалі подумати....
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07.07.2025 19:35 Ответить
Дані за 2024рік:
ВВП раші-чуть більше 2трлн.доларів США;
ВВП Великобоританії-3,33 трлн дол.
ВВП Євросоюза-19,4 трлн дол ;
ВВП США-29,18 трлн доларів.Майже 52 трлн доларів США загальний ВВП західних держав проти 2 і вони ресурси шукають.Майже в 26 разів більше.Могли б якби хотіли пуйла як таракана розчавити.
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07.07.2025 19:40 Ответить
 
 