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Новини Допомога Україні від Європи
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Кубілюс вважає, що Європа має ресурси для збільшення військової допомоги Україні

кубілюс

На думку єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, Європа має ресурси на одночасне зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні.

Про це він сказав в інтервʼю New Eastern Europe, інформує Цензор.НЕТ.

Єврокомісар зауважив, що за три роки повномасштабного вторгнення РФ держави Євросоюзу та США надали Україні приблизно однакову суму військової допомоги - 50 і 60 млрд відповідно.

"Якщо підрахувати цифри, що стосуються не лише держав-членів, а й усіх європейських країн, таких як Велика Британія, а також Норвегія, то ми отримаємо дуже рівні цифри з обох сторін: близько 60 мільярдів євро протягом трьох років війни з боку Європейського Союзу та 60 мільярдів з боку Америки", - сказав Кубілюс.

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За його словами, нинішня частка військової допомоги Україні з боку європейських союзників "не є чимось, що для нас неможливо збільшити".

"Допомога Європейського Союзу Україні на оборону становила менше 0,1% ВВП, а для американців – те саме, менше 0,1% ВВП. Оскільки ми готові витратити 3,5% ВВП на нашу оборону, то ми все ще можемо надати 0,1%... Питання полягає в тому, як і яким чином наша стратегія буде підтримувати Україну, а також яка наша довгострокова стратегія щодо Росії. Сподіваюся, що ми будемо набагато чіткішими у нашому стратегічному підході, що дозволить нам також ефективніше підтримувати Україну", - сказав посадовець.

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Автор: 

допомога (8533) Євросоюз (13812) Кубілюс Андрюс (59)


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Так, має!
Але й Україна повинна згорнути все, і максимально весь бюджет спрямувати на оборону від кацапстану. Освіта, культура, наука, спорт, - ну в цей важкий час не на часі все це!!
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07.07.2025 19:17 Відповісти
За копєйпи остановити парашу, зняти можливість нападу на Європу. Заманчиво, але грошей жаль, Краще їх потратити на африканських біженців.
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07.07.2025 19:18 Відповісти
"Краще їх потратити на африканських біженців"

не, краще сюди:

"Уряд запускає нову виплату - "Пакунок школяра"
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07.07.2025 20:01 Відповісти
0.1 % ВВП - ви себе чуєте - нема мови
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07.07.2025 19:19 Відповісти
Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить автомобиль, но не имею возможности
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07.07.2025 19:20 Відповісти
0,1 % ВВП - билять, даже смешно об этом говорить.
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07.07.2025 19:31 Відповісти
Геніально!!! Сміливо!!!Феєрично!!! Хто б таке міг взагалі подумати....
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07.07.2025 19:35 Відповісти
Дані за 2024рік:
ВВП раші-чуть більше 2трлн.доларів США;
ВВП Великобоританії-3,33 трлн дол.
ВВП Євросоюза-19,4 трлн дол ;
ВВП США-29,18 трлн доларів.Майже 52 трлн доларів США загальний ВВП західних держав проти 2 і вони ресурси шукають.Майже в 26 разів більше.Могли б якби хотіли пуйла як таракана розчавити.
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07.07.2025 19:40 Відповісти
 
 