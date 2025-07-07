Кубілюс вважає, що Європа має ресурси для збільшення військової допомоги Україні
На думку єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, Європа має ресурси на одночасне зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні.
Про це він сказав в інтервʼю New Eastern Europe, інформує Цензор.НЕТ.
Єврокомісар зауважив, що за три роки повномасштабного вторгнення РФ держави Євросоюзу та США надали Україні приблизно однакову суму військової допомоги - 50 і 60 млрд відповідно.
"Якщо підрахувати цифри, що стосуються не лише держав-членів, а й усіх європейських країн, таких як Велика Британія, а також Норвегія, то ми отримаємо дуже рівні цифри з обох сторін: близько 60 мільярдів євро протягом трьох років війни з боку Європейського Союзу та 60 мільярдів з боку Америки", - сказав Кубілюс.
За його словами, нинішня частка військової допомоги Україні з боку європейських союзників "не є чимось, що для нас неможливо збільшити".
"Допомога Європейського Союзу Україні на оборону становила менше 0,1% ВВП, а для американців – те саме, менше 0,1% ВВП. Оскільки ми готові витратити 3,5% ВВП на нашу оборону, то ми все ще можемо надати 0,1%... Питання полягає в тому, як і яким чином наша стратегія буде підтримувати Україну, а також яка наша довгострокова стратегія щодо Росії. Сподіваюся, що ми будемо набагато чіткішими у нашому стратегічному підході, що дозволить нам також ефективніше підтримувати Україну", - сказав посадовець.
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Але й Україна повинна згорнути все, і максимально весь бюджет спрямувати на оборону від кацапстану. Освіта, культура, наука, спорт, - ну в цей важкий час не на часі все це!!
не, краще сюди:
"Уряд запускає нову виплату - "Пакунок школяра"
ВВП раші-чуть більше 2трлн.доларів США;
ВВП Великобоританії-3,33 трлн дол.
ВВП Євросоюза-19,4 трлн дол ;
ВВП США-29,18 трлн доларів.Майже 52 трлн доларів США загальний ВВП західних держав проти 2 і вони ресурси шукають.Майже в 26 разів більше.Могли б якби хотіли пуйла як таракана розчавити.