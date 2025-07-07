Кубілюс вважає, що Європа має ресурси для збільшення військової допомоги Україні

На думку єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, Європа має ресурси на одночасне зміцнення власної безпеки та збільшення військової допомоги Україні.

Про це він сказав в інтервʼю New Eastern Europe, інформує Цензор.НЕТ.

Єврокомісар зауважив, що за три роки повномасштабного вторгнення РФ держави Євросоюзу та США надали Україні приблизно однакову суму військової допомоги - 50 і 60 млрд відповідно.

"Якщо підрахувати цифри, що стосуються не лише держав-членів, а й усіх європейських країн, таких як Велика Британія, а також Норвегія, то ми отримаємо дуже рівні цифри з обох сторін: близько 60 мільярдів євро протягом трьох років війни з боку Європейського Союзу та 60 мільярдів з боку Америки", - сказав Кубілюс.

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За його словами, нинішня частка військової допомоги Україні з боку європейських союзників "не є чимось, що для нас неможливо збільшити".

"Допомога Європейського Союзу Україні на оборону становила менше 0,1% ВВП, а для американців – те саме, менше 0,1% ВВП. Оскільки ми готові витратити 3,5% ВВП на нашу оборону, то ми все ще можемо надати 0,1%... Питання полягає в тому, як і яким чином наша стратегія буде підтримувати Україну, а також яка наша довгострокова стратегія щодо Росії. Сподіваюся, що ми будемо набагато чіткішими у нашому стратегічному підході, що дозволить нам також ефективніше підтримувати Україну", - сказав посадовець.

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