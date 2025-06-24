Україна може розраховувати на фінансову підтримку від ЄС, - фон дер Ляєн

Україна, яка на полі бою б’ється проти російської агресії, може розраховувати на подальшу фінансову й політичну підтримку від ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стоїмо поряд з Україною з першого дня (війни), і ви можете розраховувати на нас у майбутньому. Ми щойно обговорили, наскільки важливими є інвестиції у надзвичайно сучасну та інноваційну оборонну промисловість України… Друге, безумовно, це постійна фінансова підтримка для України. Тому що ми знаємо, що ви б’єтеся у війні також захищаючи наші цінності й принципі", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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