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Новини Допомога Україні від Європи
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Україна може розраховувати на фінансову підтримку від ЄС, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про домомогу Україні

Україна, яка на полі бою б’ється проти російської агресії, може розраховувати на подальшу фінансову й політичну підтримку від ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стоїмо поряд з Україною з першого дня (війни), і ви можете розраховувати на нас у майбутньому. Ми щойно обговорили, наскільки важливими є інвестиції у надзвичайно сучасну та інноваційну оборонну промисловість України… Друге, безумовно, це постійна фінансова підтримка для України. Тому що ми знаємо, що ви б’єтеся у війні також захищаючи наші цінності й принципі", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Дивіться: Україна за 3,5 роки війни підняла свою оборонну промисловість, ми вражені цим, - фон дер Ляєн. ВIДЕО

Автор: 

Євросоюз (13785) фон дер Ляєн Урсула (807)


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As long as it takes підтверджено вже четвертий раз. Уря, товарісчі!
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24.06.2025 17:15 Відповісти
Раптово, уря. Якби не ЄС, пенсії виплачувались би за китайським принципом - тобто лише колишнім держслужбовцям.
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24.06.2025 17:52 Відповісти
Тобто, пенсіонерів влаштовує, що щодня гинуть їх діти та онуки, аби пенсія вчасно платилась, правильно вас зрозумів?
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24.06.2025 17:54 Відповісти
А вас, значить, влаштовує спочатку економічний, а потім і військовий крах України.
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24.06.2025 17:55 Відповісти
Крах рано чи пізно настане, з такою підтримкою і особливо з наявною "ефективністю" її використання.
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24.06.2025 18:03 Відповісти
Тоді краще щоб швидше, не затягувати, так?
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24.06.2025 18:05 Відповісти
Ну аякже. "Бєз раскачкі."
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24.06.2025 18:11 Відповісти
Ваше бажання дивним чином збігається з бажанням русні.
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24.06.2025 18:12 Відповісти
це ж треба, два всьопропальщика один з одним сперечається хто кого "перевсьопропалить"
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24.06.2025 18:21 Відповісти
Гуд
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24.06.2025 17:15 Відповісти
Повезло зелёнке
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24.06.2025 17:16 Відповісти
А Україна може розраховувати, щоб ЄС не купляв в російських дикунів нафту і газ
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24.06.2025 17:35 Відповісти
Ні. Це порушує комфорт, тому не вимагайте від людей неможливого, бо інакше і можливого не отримуєте.
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24.06.2025 17:53 Відповісти
Хоть руку мне протягивают боги, я нахожусь в смятенье и тревоге. Может так протянута рука, что от нее протягивают ноги !
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24.06.2025 18:17 Відповісти
Тобто треба відмовлятись від європейських грошей на тому підгрунті, що ЄС продовжує купляти русняві енергоносії?
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24.06.2025 18:24 Відповісти
 
 