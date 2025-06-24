Україна за 3,5 роки війни підняла свою оборонну промисловість, ми вражені цим, - фон дер Ляєн. ВIДЕО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стала однією з передових країн у галузі дронів та ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.

"Отже, інновації. Якщо подивитися на ситуацію, що склалася наразі, враховуючи війну Росії в Україну, мушу сказати, як і всі тут присутні, що я глибоко вражена тим, як Україна, ведучи війну за своє виживання, розробила оборонну промисловість, безпілотники та балістичні ракети з нуля. Адже 3,5 роки тому нічого не було. І це під час бойових дій.

І, звичайно, вони надзвичайно інноваційні. І вони пояснюють мені, і я думаю, що також всім іншим з вас, що вони навчилися, а потім Росія навчилася. Вони навчилися, Росія навчилася", - заявила вона під час засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах.

За словами президентки Єврокомісії, коли йдеться про дрони, то українці в цьому є найсучаснішими у світі.

"Але Росія також має ці знання. Нам не варто цього недооцінювати", - додала вона.

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