Украина за 3,5 года войны подняла свою оборонную промышленность, мы впечатлены этим, - фон дер Ляйен. ВИДЕО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина стала одной из передовых стран в области дронов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.

"Итак, инновации. Если посмотреть на ситуацию, сложившуюся сейчас, учитывая войну России в Украину, должна сказать, как и все здесь присутствующие, что я глубоко поражена тем, как Украина, ведя войну за свое выживание, разработала оборонную промышленность, беспилотники и баллистические ракеты с нуля. Ведь 3,5 года назад ничего не было. И это во время боевых действий.

И, конечно, они чрезвычайно инновационные. И они объясняют мне, и я думаю, что также всем остальным из вас, что они научились, а потом Россия научилась. Они научились, Россия научилась", - заявила она во время заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.

По словам президента Еврокомиссии, когда речь идет о дронах, то украинцы в этом являются самыми современными в мире.

"Но Россия также имеет эти знания. Нам не стоит этого недооценивать", - добавила она.

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