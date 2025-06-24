Украина за 3,5 года войны подняла свою оборонную промышленность, мы впечатлены этим, - фон дер Ляйен. ВИДЕО
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина стала одной из передовых стран в области дронов и ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.
"Итак, инновации. Если посмотреть на ситуацию, сложившуюся сейчас, учитывая войну России в Украину, должна сказать, как и все здесь присутствующие, что я глубоко поражена тем, как Украина, ведя войну за свое выживание, разработала оборонную промышленность, беспилотники и баллистические ракеты с нуля. Ведь 3,5 года назад ничего не было. И это во время боевых действий.
И, конечно, они чрезвычайно инновационные. И они объясняют мне, и я думаю, что также всем остальным из вас, что они научились, а потом Россия научилась. Они научились, Россия научилась", - заявила она во время заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.
По словам президента Еврокомиссии, когда речь идет о дронах, то украинцы в этом являются самыми современными в мире.
"Но Россия также имеет эти знания. Нам не стоит этого недооценивать", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
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А ви, бляха, ні.
І в цьому ваша біда.
Вони цим виграють собі час, тільки витрачають його не на те.
Але потім русня прийде і перевірить домашнє завдання.
У вигляді законсервованих комірок ГРУ/ФСБ, а також вже активно діючої агентури, диверсантів та корисних ідіотів пʼятої колони путлерівців у країнах ЄС та НАТО.
Потрібен повний контроль, прапори над муніципалітетами.
Путлерівцям все ще потрібно зберігати статки да влаштувати безпечне життя власним нащадкам десь в нормальних, придатних для життя, безпечних місцях.
Якщо ж рашисти захоплять все, то безпечних і придатних для життя місць не залишиться.
Бо самі небезпечні вороги своїм статкам та нащадкам - самі путлерівці:
"... І словно в забитьі
сідят і кушают бойци товаріщєй своіх... "(с)
до того, что порошенко таскает сотни дронов на фронт за свой счет, каждый месяц
чтобы на форуме что-нибудь послушать, надо прочитать. а чтобы прочитать, надо уметь читать.
на ваш вопрос ответ уже написали
зе таскает из бюджета
І яким ж то треба бути дебілом, щоб до сьогодні того не втмити. Лікуватись не пробував? Хоча, яке лікування, то в тебе невиліковно...
У 2019 році на заводі "Артем" у Києві була відкрита лінія з серійного виробництва артилерійських снарядів 152-мм калібру. Це був перший крок у нарощуванні виробництва *********** в Україні для потреб Збройних Сил.
Але Зеленському вдалось її зупинити... відновили вже після повномасштабного вторгнення у 2022-му.
Ок, це аргумент. Хоча я дуже уважно стежив за імітацією провадження, як розікрали бюджет і які потім були кримінальні справи та як покривали чиновників.
Але також стежив, як знищувалися склади з ************, наприклад, вибух на складах у Балаклії у 2017 році, який у
Міноборони назвали диверсією. Через вибухи у 2014-2018 роках Україна втратила 210 тис. тонн ***********, більшість із яких були радянськими снарядами калібру 152 мм та ракетами для систем залпового вогню (РСЗВ).
Просто факт, дебіле: лінія була запущена, снаряди почали виготовляти, а зеленський то виробництво прикрив! І виробництво снаряді зупинив, і ракетну програму, і акваторію Азовського моря навколо Маріуполя розмінував... І то тільки був 2019-й, то тільки початок. А закінчилось то все сьогоднішнім днем - сотнями тисяч загиблих, сотнями зруйнованими вщент містами і селами, окупованими 20% території, щоденними обстрілами, смертями кров`ю і слізьми.
І на рахунок складів. То Порошенко особисто їх підривав? А може то Зеленський, бо до влади рвався? Як тобі такі розклади?
До речі: 15.11.2019 Балаклія. А то вже Зеленський!
За складами воно спостерігало.
Не полінувався для таких пруф знайти, хоч це й не все, але хоч щось:
https://epravda.com.ua/publications/2022/12/06/694639/
На тій лінії снарядів, якщо встигли хоч краплю почати випускати, то випустили на тиждень війни. Чому не можна було з 2014 року, коли вже війна почалася, налагодити МАСОВИЙ випуск хоча б снарядів та побудувати пару патронних заводів? Якби не Турчинов, то взагалі нічого не було б, але не він був тоді президентом.
Розкрадали всі військові програми, тому й прийшли до 22 року без снарядів та військового виробництва і це не лише з 2014 - це з 91 року розпилювали та продавали. І нема чого на одну владу перекладати провину всієї попередньої влади. Усі однакові.
Ні, придурку, не всі, а саме ти і тобі подібне бидло. На твоїх руках кров тих сотень тисяч життів. Визнай і покайся, тварюко.
Це схоже на секту. Вас як баранів ведуть, що, власне, і зрозуміло, якщо у людей повністю відсутнє критичне, аналітичне та логічне мислення (думаю, ти навіть визначення не даси таким термінам). Ви не вмієте аналізувати і, як наслідок, весь ваш логічний ланцюжок простий, як табурет. Ви не можете виводити причинно-наслідкових зв'язків і розумієте тільки те, що вам вбили в голову ваші ідоли та пропагандисти типу портникових. Але портнікові рубають за це бабло і їм пох яка влада - це пристосуванці. А ви що рубаєте?
Твої маніпуляції щодо того, що вже я винен у війні (!!!) - показують, те, що я написав вище про таких як ти. Якийсь ваш ідіот-пропагандист запустив цю нісенітницю і ваше стадо підхопило радісно це марення, не розуміючи, що це саме нісенітниця.
Люди, які звинувачують когось у чомусь - це зазвичай пролетаріат, який не вміє в цьому житті адаптуватися і через свою тупість та неосвіченість. Навчися хоч трохи брати на себе відповідальність і розвивай поки не пізно свій розум. Може й вилізеш із цього лайна.
Ти хоч штани зняти встиг? Чи так, не знімаючи?
Рефлексія й проактивність - не для шарікових.Тобі звичніше скиглити.
Так мова ж про таких, як ти придурків, яким завжди винні всі! От то саме про тебе, ідіоте. Всі погані, всі винні, всі однакові, а лиш ти...
І ніякої відповідальності, ніяких сумнівів.
То все про тебе, придурку. Але ж на то ти дебіл...
А "Економічна правда"стверджує,що все зупинилось ще до Зеленського.
В серпні 2018 року "Укроборонпром" таки купив обладнання з Південної Кореї для виробництва ***********. Станки на одному з підприємств урочисто представив тодішній президент Петро Порошенко.
Однак після створення картинки в ЗМІ виробничі потужності "Укроборонпрому" відправили в простій.
Натомість Міноборони замовило снаряди в приватної компанії "Рубін-2017", яку в StateWatch https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/17/7229287/ пов'язують з оточенням народного депутата Сергія Пашинського. Приводом стала нижча ціна, яку запропонував "Рубін".
Джерело: https://epravda.com.ua/publications/2022/12/06/694639/
А ти що сказати хотів, до речі?
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань, повідомляє http://www.rnbo.gov.ua/news/2972.html прес-служба РНБО.
судя по содержанию вашего комментария, вы - малолетняя соплячка. что делаете на взрослом форуме?
захватустраху.
друга армія третього світу рф卐
поставила свою промисловість на військові колії,
і бажаючих там вбивати українців - тьма тьмуща..
Буквально такий же ріст російської оборонної промисловості називають перегріванням економіки. Так ті хоча б витрачають на оборонку гроші з продажу ресурсів, а не кредитні.
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а з 2019 по 2022 рік були вражені руйнуванням оборонки