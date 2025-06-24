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Новости Видео Оружие Украины
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Украина за 3,5 года войны подняла свою оборонную промышленность, мы впечатлены этим, - фон дер Ляйен. ВИДЕО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина стала одной из передовых стран в области дронов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.

"Итак, инновации. Если посмотреть на ситуацию, сложившуюся сейчас, учитывая войну России в Украину, должна сказать, как и все здесь присутствующие, что я глубоко поражена тем, как Украина, ведя войну за свое выживание, разработала оборонную промышленность, беспилотники и баллистические ракеты с нуля. Ведь 3,5 года назад ничего не было. И это во время боевых действий.

И, конечно, они чрезвычайно инновационные. И они объясняют мне, и я думаю, что также всем остальным из вас, что они научились, а потом Россия научилась. Они научились, Россия научилась", - заявила она во время заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.

По словам президента Еврокомиссии, когда речь идет о дронах, то украинцы в этом являются самыми современными в мире.

"Но Россия также имеет эти знания. Нам не стоит этого недооценивать", - добавила она.

Читайте: Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - СМИ

Автор: 

оборона (5252) Евросоюз (17341) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+16
Ми теж вражені. Як ні хріна не робилося, так майже ні хріна не робиться. Тільки статки зЕленомордих ростуть і ростуть.
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24.06.2025 16:03 Ответить
+15
Дякуючи небайдужим і волонтерам та всупереч владі.
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24.06.2025 16:02 Ответить
+9
Дякую Вам пане президенте Порошенко! Це все завдяки Вам
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24.06.2025 16:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дякуючи небайдужим і волонтерам та всупереч владі.
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24.06.2025 16:02 Ответить
Вони навчилися, Росія навчилася
А ви, бляха, ні.
І в цьому ваша біда.
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24.06.2025 16:02 Ответить
Вони теж навчились. Вирахували темпи поставок допомоги таким чином, щоб Україна не програла, а росія не виграла.
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24.06.2025 16:13 Ответить
Так не триватиме завжди.
Вони цим виграють собі час, тільки витрачають його не на те.
Але потім русня прийде і перевірить домашнє завдання.
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24.06.2025 16:25 Ответить
Русня вже там.
У вигляді законсервованих комірок ГРУ/ФСБ, а також вже активно діючої агентури, диверсантів та корисних ідіотів пʼятої колони путлерівців у країнах ЄС та НАТО.
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24.06.2025 16:38 Ответить
В такому вигляді вона там десятки років була, але її це не влаштовує.
Потрібен повний контроль, прапори над муніципалітетами.
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24.06.2025 16:44 Ответить
Поки що задекларовані вимоги путлєра з партайгеносами дещо скромніші. Вони викладені в ультиматумі НАТО.
Путлерівцям все ще потрібно зберігати статки да влаштувати безпечне життя власним нащадкам десь в нормальних, придатних для життя, безпечних місцях.
Якщо ж рашисти захоплять все, то безпечних і придатних для життя місць не залишиться.
Бо самі небезпечні вороги своїм статкам та нащадкам - самі путлерівці:
"... І словно в забитьі
сідят і кушают бойци товаріщєй своіх... "(с)
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24.06.2025 17:11 Ответить
Палестинці не замислюються над тим, що у разі реалізації "from the river to the sea" вони опиняться на такій самій помийниці, як Газа, тільки без левової частки міжнародної гуманітарної допомоги (бо не буде кому створювати картінку разбомблєнних сіоністамі дєтєй) - і тим не менш.
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24.06.2025 17:47 Ответить
Дякую Вам пане президенте Порошенко! Це все завдяки Вам
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24.06.2025 16:02 Ответить
До чого тут Порошенко?
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24.06.2025 16:06 Ответить
Зішкрябай з себе ЗЕлені шмарклі і читай в інеті до 19 року, там все є.
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24.06.2025 16:10 Ответить
Перепрошую, а Зеленський яким боком?! Хоча... заблокована ракетна програма, розмінований Південь, зупинене виробництво ***********, відведені війська, просрана підготовка до вторгнення, просрана мобілізація, просрані фортифікації... То таки так, то не Порошенко. Порошенко тут, дійсно, ні при чому...
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24.06.2025 16:11 Ответить
Мене у цьому питанні зе не цікавить, але мені дуже цікаво послухати про Порошенка.
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24.06.2025 16:22 Ответить
"До чого тут Порошенко?"

до того, что порошенко таскает сотни дронов на фронт за свой счет, каждый месяц
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24.06.2025 16:12 Ответить
Ось до чого тут зеленський, це вже питання
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24.06.2025 16:12 Ответить
Ше раз - до чого тут Порошенко?
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24.06.2025 16:13 Ответить
Ще раз, до чого тут зеленський?
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24.06.2025 16:15 Ответить
Як завжди - відповідь = 0. Мене у цьому питанні зе не цікавить, але мені дуже цікаво послухати про Порошенка.
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24.06.2025 16:24 Ответить
Я тобі не радіо, щоб мене слухати, відкриваєш Гугл і знаходиш потрібну інфу.
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24.06.2025 16:27 Ответить
"але мені дуже цікаво послухати про Порошенка"

чтобы на форуме что-нибудь послушать, надо прочитать. а чтобы прочитать, надо уметь читать.
на ваш вопрос ответ уже написали
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24.06.2025 16:28 Ответить
Может вы покажете пруф?
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24.06.2025 16:39 Ответить
"до того, что порошенко таскает сотни дронов на фронт за свой счет, каждый месяц"

зе таскает из бюджета
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24.06.2025 16:48 Ответить
Згоден з вами про зе та його команду на 100%. Але мене не цікавить зе, я вже втомився, я не про зе питаю.
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24.06.2025 16:56 Ответить
Нажаль у Зеленського всю інформацію вже почистили з сайтів, що б не пам'ятали за кого і що зроблено було.
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24.06.2025 16:17 Ответить
До того, що ЗСУ, Стугна, Богдана, Нептун, Грім, віробництво зброї, снарядів... замінування, оборонні рубежі... то все ЗА ЧАСІВ ПОРОШЕНКА! Єдине, яким боком до того всього Зеленський - він то все ПРОСРАВ!
І яким ж то треба бути дебілом, щоб до сьогодні того не втмити. Лікуватись не пробував? Хоча, яке лікування, то в тебе невиліковно...
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24.06.2025 16:26 Ответить
Ви серйозно які снаряди? Єдиний патронний завод, який в Україні був віджатий у 2014 році, і після жодного заводу не було збудовано.
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24.06.2025 16:35 Ответить
Дістав, придурок...
У 2019 році на заводі "Артем" у Києві була відкрита лінія з серійного виробництва артилерійських снарядів 152-мм калібру. Це був перший крок у нарощуванні виробництва *********** в Україні для потреб Збройних Сил.
Але Зеленському вдалось її зупинити... відновили вже після повномасштабного вторгнення у 2022-му.
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24.06.2025 16:41 Ответить
Вдарся головою об стіну, може попустить, хоча навряд чи мізків немає, одні емоції.

Ок, це аргумент. Хоча я дуже уважно стежив за імітацією провадження, як розікрали бюджет і які потім були кримінальні справи та як покривали чиновників.

Але також стежив, як знищувалися склади з ************, наприклад, вибух на складах у Балаклії у 2017 році, який у
Міноборони назвали диверсією. Через вибухи у 2014-2018 роках Україна втратила 210 тис. тонн ***********, більшість із яких були радянськими снарядами калібру 152 мм та ракетами для систем залпового вогню (РСЗВ).
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24.06.2025 17:11 Ответить
Ти, придурку, невиліковний.
Просто факт, дебіле: лінія була запущена, снаряди почали виготовляти, а зеленський то виробництво прикрив! І виробництво снаряді зупинив, і ракетну програму, і акваторію Азовського моря навколо Маріуполя розмінував... І то тільки був 2019-й, то тільки початок. А закінчилось то все сьогоднішнім днем - сотнями тисяч загиблих, сотнями зруйнованими вщент містами і селами, окупованими 20% території, щоденними обстрілами, смертями кров`ю і слізьми.
І на рахунок складів. То Порошенко особисто їх підривав? А може то Зеленський, бо до влади рвався? Як тобі такі розклади?
До речі: 15.11.2019 Балаклія. А то вже Зеленський!
За складами воно спостерігало.
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24.06.2025 17:21 Ответить
Ось ти тупий дегенерат, до чого тут Зе? Ти зовсім кретин збожеволів на своєму Зе? Мене твій Зе не цікавить, увімкни хоч краплю мозку. Які ж ви тупі, якщо я не хвалю Порошенка, то це не означає, що я Зе хвалю - ці два красені для мене однакові і це катастрофа для України через них.

Не полінувався для таких пруф знайти, хоч це й не все, але хоч щось:
https://epravda.com.ua/publications/2022/12/06/694639/
На тій лінії снарядів, якщо встигли хоч краплю почати випускати, то випустили на тиждень війни. Чому не можна було з 2014 року, коли вже війна почалася, налагодити МАСОВИЙ випуск хоча б снарядів та побудувати пару патронних заводів? Якби не Турчинов, то взагалі нічого не було б, але не він був тоді президентом.

Розкрадали всі військові програми, тому й прийшли до 22 року без снарядів та військового виробництва і це не лише з 2014 - це з 91 року розпилювали та продавали. І нема чого на одну владу перекладати провину всієї попередньої влади. Усі однакові.
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24.06.2025 17:45 Ответить
Ти з категорії придурків, якідесь якось там втямили, що наробили великої херні, але ніяк не можуть визнати того, а тому постійно шукають собі виправдання: всі однакові, не все так однозначно... і т.п.
Ні, придурку, не всі, а саме ти і тобі подібне бидло. На твоїх руках кров тих сотень тисяч життів. Визнай і покайся, тварюко.
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24.06.2025 17:56 Ответить
Бидло кажеш, якщо в тебе є хоч крапля розуму, подивися на себе і на таких, як ти збоку. Все ваше спілкування миттєво скочується в агресивний перехід на особистості, як тільки думка опонента не збігається з вашою, як тільки ви бачите, що опонент не цілує дупу вашому ідолу. Відразу очі наливаються кров'ю та все! Вже жодні аргументи не сприймаються. Так що за твоєї поведінки бидло це ти і такі як ти, агресивне і тупе.

Це схоже на секту. Вас як баранів ведуть, що, власне, і зрозуміло, якщо у людей повністю відсутнє критичне, аналітичне та логічне мислення (думаю, ти навіть визначення не даси таким термінам). Ви не вмієте аналізувати і, як наслідок, весь ваш логічний ланцюжок простий, як табурет. Ви не можете виводити причинно-наслідкових зв'язків і розумієте тільки те, що вам вбили в голову ваші ідоли та пропагандисти типу портникових. Але портнікові рубають за це бабло і їм пох яка влада - це пристосуванці. А ви що рубаєте?

Твої маніпуляції щодо того, що вже я винен у війні (!!!) - показують, те, що я написав вище про таких як ти. Якийсь ваш ідіот-пропагандист запустив цю нісенітницю і ваше стадо підхопило радісно це марення, не розуміючи, що це саме нісенітниця.

Люди, які звинувачують когось у чомусь - це зазвичай пролетаріат, який не вміє в цьому житті адаптуватися і через свою тупість та неосвіченість. Навчися хоч трохи брати на себе відповідальність і розвивай поки не пізно свій розум. Може й вилізеш із цього лайна.
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24.06.2025 20:53 Ответить
Ну й рвануло...
Ти хоч штани зняти встиг? Чи так, не знімаючи?
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24.06.2025 22:33 Ответить
Не осилив? Не дивно. Кричати, що винні всі - це легко. Думати - складно. Брати відповідальність - ще складніше.

Рефлексія й проактивність - не для шарікових.Тобі звичніше скиглити.
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25.06.2025 02:02 Ответить
Ти реально довбень...
Так мова ж про таких, як ти придурків, яким завжди винні всі! От то саме про тебе, ідіоте. Всі погані, всі винні, всі однакові, а лиш ти...
І ніякої відповідальності, ніяких сумнівів.
То все про тебе, придурку. Але ж на то ти дебіл...
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25.06.2025 09:25 Ответить
До речі, ти щось там на рахунок розкрадання бюджету. А ну, детальніше? Щось свіже маєш? Бо ж то тепер в нас щодня...
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24.06.2025 17:23 Ответить
У нас нічого не змінилося і зараз крадуть у 10 чи більше разів, бо гроші дають. Не важливо, хто був би президентом - я не побачив бажання жодної попередньої влади боротися з корупцією і щось міняти, усі йшли до влади лише красти. Тому не думаю, що будь-який попередній президент щось змінив би. Показав себе тільки Турчинов, ось якби він був президентом, то думаю було б Україні краще.
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24.06.2025 17:52 Ответить
У 2019 році на заводі "Артем" у Києві була відкрита лінія з серійного виробництва артилерійських снарядів 152-мм калібру. Але Зеленському вдалось її зупинити.

А "Економічна правда"стверджує,що все зупинилось ще до Зеленського.

В серпні 2018 року "Укроборонпром" таки купив обладнання з Південної Кореї для виробництва ***********. Станки на одному з підприємств урочисто представив тодішній президент Петро Порошенко.

Однак після створення картинки в ЗМІ виробничі потужності "Укроборонпрому" відправили в простій.

Натомість Міноборони замовило снаряди в приватної компанії "Рубін-2017", яку в StateWatch https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/17/7229287/ пов'язують з оточенням народного депутата Сергія Пашинського. Приводом стала нижча ціна, яку запропонував "Рубін".
Джерело: https://epravda.com.ua/publications/2022/12/06/694639/
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25.06.2025 11:03 Ответить
А ще ДО Зеленського в нас була атомна бомба, були стратегічні бомбардувальники, була потужна армія, з якої станом на березень 2014-го залишилась ОДНА умовно боєздатна бригада. Було! І що, то суперечить запуску лінії в 19-му і зупинкою її буквально за два місяці? А ще в нас ДО 19-го була ракетна програма, на виході якої були Нептун, Грім, Вільха... але яку Зеленський з Тараном успішно зарубали. А ще був відвід військ з обладнаних позицій в чисте поле, а ще розмінування... І все то, знову ж, завдяки зеленському.
А ти що сказати хотів, до речі?
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25.06.2025 11:43 Ответить
В Україні 30 січня 2018 року відбулися перші льотні випробування нової ракетної техніки - української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань, повідомляє http://www.rnbo.gov.ua/news/2972.html прес-служба РНБО.

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24.06.2025 16:15 Ответить
Ми теж вражені. Як ні хріна не робилося, так майже ні хріна не робиться. Тільки статки зЕленомордих ростуть і ростуть.
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24.06.2025 16:03 Ответить
Зєля і їй насрав у голову, або просто прикормлена.
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24.06.2025 16:04 Ответить
Ні, не прикормлена, це ЗЕля насрав на голову своїм тупим виборцям-дебілам.
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24.06.2025 16:12 Ответить
Що ця стара кляча несе?
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24.06.2025 16:04 Ответить
"Що ця стара кляча несе?"

судя по содержанию вашего комментария, вы - малолетняя соплячка. что делаете на взрослом форуме?
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24.06.2025 16:37 Ответить
Якщо ви Україною вражені, то від росії мабуть пісяєте окропом від захвату страху.
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24.06.2025 16:05 Ответить
Саме тому Україна, в складі НАТО та ЕС, це ваш шанс подвоїти власну оборону...
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24.06.2025 16:05 Ответить
А можна якісь цифри скільки ми виготовили крилатих ракет та зокрема балістичних що вже стали передовими у світі? Я бачу ця тьотя не компетентна давати такі коментарі бо розробки вже були ще до обрання Зеленського на посаду президента а це шість років тому..
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24.06.2025 16:07 Ответить
Ну звичайно, як-же іначе... Найвеличніший блазень закрив всі розробки ракет, що були розроблені під контролем Порошенка а курувались Турчиновим і почав ремонтувати і будувати дороги для кацапських танків, виконуючи Оманське завдання *****. А потім, коли його клюнув в тухес жанений петух, то швиденько достав всі розробки, що були виконані при Порошенку і тепер бье себе копитом в груди, що це все він зробив.
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24.06.2025 16:08 Ответить
💯 процентів.
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24.06.2025 16:10 Ответить
роботи ще непочатий край..
друга армія третього світу рф卐
поставила свою промисловість на військові колії,
і бажаючих там вбивати українців - тьма тьмуща..
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24.06.2025 16:09 Ответить
По мажорам квартальним ********* видно. І як будинки наші кацапи разом з людьми зносять майже кожного дня. А особливо по цінам і тарифами ,як в ЕС, і при пенсіях як в Зімбабве. #слава # ******* земразям зрадникам.
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24.06.2025 16:09 Ответить
Отже, дайте Україні членство в НАТО та участь у європейському військово-промисловому комплексі, і ЄС стане справжнім противником Росії. Навіть без США.
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24.06.2025 16:11 Ответить
І хто ж їй такий ************ -********?
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24.06.2025 16:17 Ответить
А нічого, що підняття оборонної промисловості у процесі війни - це загалом негативне явище?
Буквально такий же ріст російської оборонної промисловості називають перегріванням економіки. Так ті хоча б витрачають на оборонку гроші з продажу ресурсів, а не кредитні.
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24.06.2025 16:18 Ответить
"Ви великі молодці, продовжуйте в тому ж дусі." - Фон дер Ляєн
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24.06.2025 16:29 Ответить
москалику, навіщо тут світлина москальська?
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24.06.2025 17:01 Ответить
А ви уявить тільки собі наскільки б зрісл наш ВПК з травня 2019 року, як шоб стадо баранів та овец не обрало би на посаду Верховного Головнокомандувача воровитого та сцікливо-брехливого блазня та Слуг *****.
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24.06.2025 16:39 Ответить
не було би 24.02.2022. 300% гарантія
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24.06.2025 16:59 Ответить
Я впевнений в цьому так само як і ви.
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24.06.2025 17:01 Ответить
Украина за 3,5 года войны подняла свою оборонную промышленность, мы впечатлены этим, - фон дер Ляйен. Источник: https://censor.net/ru/v3559684
==================
а з 2019 по 2022 рік були вражені руйнуванням оборонки
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24.06.2025 16:57 Ответить
Свідоме, злонаміренне та злочинне руйнування особисто Zе та Слугами *****.
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24.06.2025 17:02 Ответить
під оплескі москалів і зебобіків і тихе мовчання порохоботів.
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24.06.2025 17:04 Ответить
 
 