Украина может рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС, - фон дер Ляйен
Украина, которая на поле боя сражается против российской агрессии, может рассчитывать на дальнейшую финансовую и политическую поддержку от ЕС.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы стоим рядом с Украиной с первого дня (войны), и вы можете рассчитывать на нас в будущем. Мы только что обсудили, насколько важны инвестиции в чрезвычайно современную и инновационную оборонную промышленность Украины... Второе, безусловно, это постоянная финансовая поддержка для Украины. Потому что мы знаем, что вы сражаетесь в войне также защищая наши ценности и принципы", - отметила Урсула фон дер Ляйен.
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