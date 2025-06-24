Украина может рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС, - фон дер Ляйен

Украина, которая на поле боя сражается против российской агрессии, может рассчитывать на дальнейшую финансовую и политическую поддержку от ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы стоим рядом с Украиной с первого дня (войны), и вы можете рассчитывать на нас в будущем. Мы только что обсудили, насколько важны инвестиции в чрезвычайно современную и инновационную оборонную промышленность Украины... Второе, безусловно, это постоянная финансовая поддержка для Украины. Потому что мы знаем, что вы сражаетесь в войне также защищая наши ценности и принципы", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

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