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Новости Помощь Украине от Европы
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Украина может рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о помощи Украине

Украина, которая на поле боя сражается против российской агрессии, может рассчитывать на дальнейшую финансовую и политическую поддержку от ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы стоим рядом с Украиной с первого дня (войны), и вы можете рассчитывать на нас в будущем. Мы только что обсудили, насколько важны инвестиции в чрезвычайно современную и инновационную оборонную промышленность Украины... Второе, безусловно, это постоянная финансовая поддержка для Украины. Потому что мы знаем, что вы сражаетесь в войне также защищая наши ценности и принципы", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Смотрите: Украина за 3,5 года войны подняла свою оборонную промышленность, мы поражены этим, - фон дер Ляйен. ВИДЕО

Автор: 

Евросоюз (17341) Урсула фон дер Ляйен (554)


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As long as it takes підтверджено вже четвертий раз. Уря, товарісчі!
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24.06.2025 17:15 Ответить
Раптово, уря. Якби не ЄС, пенсії виплачувались би за китайським принципом - тобто лише колишнім держслужбовцям.
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24.06.2025 17:52 Ответить
Тобто, пенсіонерів влаштовує, що щодня гинуть їх діти та онуки, аби пенсія вчасно платилась, правильно вас зрозумів?
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24.06.2025 17:54 Ответить
А вас, значить, влаштовує спочатку економічний, а потім і військовий крах України.
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24.06.2025 17:55 Ответить
Крах рано чи пізно настане, з такою підтримкою і особливо з наявною "ефективністю" її використання.
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24.06.2025 18:03 Ответить
Тоді краще щоб швидше, не затягувати, так?
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24.06.2025 18:05 Ответить
Ну аякже. "Бєз раскачкі."
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24.06.2025 18:11 Ответить
Ваше бажання дивним чином збігається з бажанням русні.
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24.06.2025 18:12 Ответить
це ж треба, два всьопропальщика один з одним сперечається хто кого "перевсьопропалить"
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24.06.2025 18:21 Ответить
Гуд
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24.06.2025 17:15 Ответить
Повезло зелёнке
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24.06.2025 17:16 Ответить
А Україна може розраховувати, щоб ЄС не купляв в російських дикунів нафту і газ
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24.06.2025 17:35 Ответить
Ні. Це порушує комфорт, тому не вимагайте від людей неможливого, бо інакше і можливого не отримуєте.
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24.06.2025 17:53 Ответить
Хоть руку мне протягивают боги, я нахожусь в смятенье и тревоге. Может так протянута рука, что от нее протягивают ноги !
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24.06.2025 18:17 Ответить
Тобто треба відмовлятись від європейських грошей на тому підгрунті, що ЄС продовжує купляти русняві енергоносії?
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24.06.2025 18:24 Ответить
 
 