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Новини Допомога Україні від Європи
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Єврокомісія пропонує фонд обсягом 100 млрд євро для України на 2028-2034 роки , - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про допомогу Україні

Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи проєкт бюджету на брифінгу в Брюсселі у середу, 16 липня, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі фонд допомоги Україні, закладений у переглянутий бюджет ЄС до 2027 року, становить 50 мільярдів євро.

За словами фон дер Ляєн, ці кошти "повільно, але впевнено" вичерпуються, тому нова пропозиція розрахована на вдвічі більшу суму, щоб знову заповнити фонд допомоги Україні "для підтримки її відновлення, стійкості і, звичайно, її шляху до членства в Євросоюзі".

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Загальна сума бюджету ЄС на 2028-2034 роки, яку запропонувала Єврокомісія, становить 1,816 трильйона євро.

"Це бюджет для нової ери, який відповідає амбіціям Європи", - сказала президентка ЄК.

Вона зазначила, що новий фінансовий план зберігатиме стабільні внески держав-членів блоку.

DW додає, що цю пропозицію обговорюватимуть уряди країн-членів Євросоюзу та Європарламент впродовж наступних двох років. Угода щодо нового бюджету ЄС вимагає підтримки всіх 27 країн-членів та схвалення Європарламенту.

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Автор: 

допомога (8585) Євросоюз (13872) фон дер Ляєн Урсула (821)


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наші бажают отримати триліон, тому маловато будет, навіть вкрасти на всіх не вистаче
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16.07.2025 18:59 Відповісти
а може не треба
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16.07.2025 18:59 Відповісти
Ви спочатку проголосуйте, а поітм базікайте. знову вилізе якась Словаччина чи Угорщина і все зірветься
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16.07.2025 19:03 Відповісти
на 6 лет. такой фонд бюджет закрыть от брешей даже не позволит. А не то, что строить автоматизированные производства с роботами и чтобы Европа с Украиной могли конкурировать с Китаем, который вместе с Россией несет угрозу безопасности во всех плоскостях. Это все слишком мало и слишком медленно. Нам нужны производства роботов гуманоидом, как в США и Китае. Они будут занимать рабочие места и ускорять и масштабировать производства и будут все делать без людей во много раз быстрее людей и без перерывов. Нужно строить на триллионы только дата центры и АЭС, чтобы обеспечивать мощностями и энергией ИИ с робототехникой. США сейчас на 500 миллиардов еще дополнительно строят дата центров и энергию строят и зеленую тоже. У Украины куча кварцевого песка из которого после обработки делают кремний для чипов для всей электроники и солнечные панели тоже из кремния можно делать. До сих пор бутафорские власти ничего не построили, как в Тайване или Южной Корее автоматизированные производства чипов и туда людям нельзя заходить внутрь ибо даже перхоть или волос может повредить производство. Почему не договориться в Украине открыть при их опыте и поддержке производство чипов. Зарабатывать ибо чипы нужны во всей электронике и для ИИ. Настоящей власти нету, вот и думайте. Сплошная бутафория во власти.
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16.07.2025 19:37 Відповісти
100 / 6 = 15...і на тому дякуємо. інші гарантовані джерела теж ніхто не відміняв..Зрештою самим тре мантулить
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16.07.2025 19:41 Відповісти
 
 