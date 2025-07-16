Єврокомісія пропонує фонд обсягом 100 млрд євро для України на 2028-2034 роки , - фон дер Ляєн

Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи проєкт бюджету на брифінгу в Брюсселі у середу, 16 липня, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі фонд допомоги Україні, закладений у переглянутий бюджет ЄС до 2027 року, становить 50 мільярдів євро.

За словами фон дер Ляєн, ці кошти "повільно, але впевнено" вичерпуються, тому нова пропозиція розрахована на вдвічі більшу суму, щоб знову заповнити фонд допомоги Україні "для підтримки її відновлення, стійкості і, звичайно, її шляху до членства в Євросоюзі".

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Загальна сума бюджету ЄС на 2028-2034 роки, яку запропонувала Єврокомісія, становить 1,816 трильйона євро.

"Це бюджет для нової ери, який відповідає амбіціям Європи", - сказала президентка ЄК.

Вона зазначила, що новий фінансовий план зберігатиме стабільні внески держав-членів блоку.

DW додає, що цю пропозицію обговорюватимуть уряди країн-членів Євросоюзу та Європарламент впродовж наступних двох років. Угода щодо нового бюджету ЄС вимагає підтримки всіх 27 країн-членів та схвалення Європарламенту.

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