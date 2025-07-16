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Новини Допомога Україні
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Єврокомісія планує бюджет ЄС з 2028 року: понад 80 млрд євро на допомогу Україні, - Politico

Допомога Україні від Європи

Європейська комісія представила проект нового семирічного бюджету Євросоюзу на період з 2028 року, обсягом 1,717 трильйона євро,

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

У документі передбачено багатомільярдний фонд підтримки України. Очікується, що витрати ЄС збільшаться з 1,1% до 1,23% валового національного доходу.

Ключові напрямки фінансування:

  • 946 млрд євро - на "соціальну модель Європи та якість життя", зокрема політику згуртованості та аграрну сферу;

  • 522 млрд євро - на "конкурентоспроможність, добробут і безпеку";

  • 190 млрд євро - на розділ "Глобальна Європа", який включатиме зовнішню допомогу, зокрема Україні.

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Крім того, Урсула фон дер Ляєн пропонує змінити пріоритети бюджету - зменшити частку традиційних сфер, таких як сільське господарство, на користь інновацій і оборони.

Для погашення боргу ЄС після пандемії, Єврокомісія планує запровадити три нові податки:

  • на тютюнові вироби;

  • на електронні відходи;

  • на великі компанії з обігом понад 50 млн євро.

Щорічні витрати на обслуговування боргу становитимуть від 25 до 30 млрд євро.

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Автор: 

бюджет (3048) Єврокомісія (2212) допомога (8585)


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Россиянам посоветовали брать пример с предков и сокращать потребление товаров массового производства. Вместо этого лучше пользоваться местными ресурсами, как это делали крестьяне в прошлом, рассказал член рабочей группы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей ОС при Минприроды РФ Владимир Пинаев.

В качестве примера он привел барана. Его мясо можно использовать в пищу, а из шкуры - шить шапки и шубы для личного пользования.
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16.07.2025 15:56 Відповісти
 
 