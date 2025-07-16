Єврокомісія планує бюджет ЄС з 2028 року: понад 80 млрд євро на допомогу Україні, - Politico

Європейська комісія представила проект нового семирічного бюджету Євросоюзу на період з 2028 року, обсягом 1,717 трильйона євро,

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

У документі передбачено багатомільярдний фонд підтримки України. Очікується, що витрати ЄС збільшаться з 1,1% до 1,23% валового національного доходу.

Ключові напрямки фінансування:

946 млрд євро - на "соціальну модель Європи та якість життя", зокрема політику згуртованості та аграрну сферу;

522 млрд євро - на "конкурентоспроможність, добробут і безпеку";

190 млрд євро - на розділ "Глобальна Європа", який включатиме зовнішню допомогу, зокрема Україні.

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Крім того, Урсула фон дер Ляєн пропонує змінити пріоритети бюджету - зменшити частку традиційних сфер, таких як сільське господарство, на користь інновацій і оборони.

Для погашення боргу ЄС після пандемії, Єврокомісія планує запровадити три нові податки:

на тютюнові вироби;

на електронні відходи;

на великі компанії з обігом понад 50 млн євро.

Щорічні витрати на обслуговування боргу становитимуть від 25 до 30 млрд євро.

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