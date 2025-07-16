Єврокомісія планує бюджет ЄС з 2028 року: понад 80 млрд євро на допомогу Україні, - Politico
Європейська комісія представила проект нового семирічного бюджету Євросоюзу на період з 2028 року, обсягом 1,717 трильйона євро,
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
У документі передбачено багатомільярдний фонд підтримки України. Очікується, що витрати ЄС збільшаться з 1,1% до 1,23% валового національного доходу.
Ключові напрямки фінансування:
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946 млрд євро - на "соціальну модель Європи та якість життя", зокрема політику згуртованості та аграрну сферу;
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522 млрд євро - на "конкурентоспроможність, добробут і безпеку";
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190 млрд євро - на розділ "Глобальна Європа", який включатиме зовнішню допомогу, зокрема Україні.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн пропонує змінити пріоритети бюджету - зменшити частку традиційних сфер, таких як сільське господарство, на користь інновацій і оборони.
Для погашення боргу ЄС після пандемії, Єврокомісія планує запровадити три нові податки:
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на тютюнові вироби;
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на електронні відходи;
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на великі компанії з обігом понад 50 млн євро.
Щорічні витрати на обслуговування боргу становитимуть від 25 до 30 млрд євро.
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В качестве примера он привел барана. Его мясо можно использовать в пищу, а из шкуры - шить шапки и шубы для личного пользования.