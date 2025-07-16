Еврокомиссия планирует бюджет ЕС с 2028 года: более 80 млрд евро на помощь Украине, - Politico

Европейская комиссия представила проект нового семилетнего бюджета Евросоюза на период с 2028 года, объемом 1,717 триллиона евро,

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

В документе предусмотрен многомиллиардный фонд поддержки Украины. Ожидается, что расходы ЕС увеличатся с 1,1% до 1,23% валового национального дохода.

Ключевые направления финансирования:

946 млрд евро - на "социальную модель Европы и качество жизни", в частности политику сплоченности и аграрную сферу;

522 млрд евро - на "конкурентоспособность, благосостояние и безопасность";

190 млрд евро - на раздел "Глобальная Европа", который будет включать внешнюю помощь, в частности Украине.

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Кроме того, Урсула фон дер Ляйен предлагает изменить приоритеты бюджета - уменьшить долю традиционных сфер, таких как сельское хозяйство, в пользу инноваций и обороны.

Для погашения долга ЕС после пандемии, Еврокомиссия планирует ввести три новых налога:

на табачные изделия;

на электронные отходы;

на крупные компании с оборотом более 50 млн евро.

Ежегодные расходы на обслуживание долга составят от 25 до 30 млрд евро.

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