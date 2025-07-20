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Новини Допомога Україні від Європи
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Орбан заявив про намір голосувати проти бюджету ЄС, в якому передбачено 100 мільярдів євро для України

Орбан голосуватиме проти бюджету ЄС із 100 млрд євро для України

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки, у якому передбачено 100 мільярдів євро для України.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан заявив, що не підтримає вищезгаданий бюджет ЄС, оскільки цей бюджет нібито "направляє гроші угорців до України" та "розорить угорських фермерів". Також угорський прем'єр сказав, що цей бюджет Євросоюзу "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

"Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності. Буде добре, якщо й у Брюсселі вивчать: угорська відповідь ніколи", - заявив політик.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

Читайте також: Єврокомісія пропонує фонд обсягом 100 млрд євро для України на 2028-2034 роки , - фон дер Ляєн

Автор: 

допомога (8595) Євросоюз (13901) Віктор Орбан (602)


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Топ коментарі
+7
Гроші угорців? А Угорщина не на дотації ЄС живе останні роки?
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20.07.2025 00:18 Відповісти
+5
Під@рський борзометр зашкалює.
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20.07.2025 00:11 Відповісти
+1
***, а цей жабоподібний слимак оптиміст. Стільки жити збирається
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20.07.2025 00:12 Відповісти
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Під@рський борзометр зашкалює.
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20.07.2025 00:11 Відповісти
***, а цей жабоподібний слимак оптиміст. Стільки жити збирається
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20.07.2025 00:12 Відповісти
це останні конвульсії. Його політичного життя залишилось дев'ять місяців.
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20.07.2025 00:36 Відповісти
Ця заява балатонської жаби нічого не варта, позаяк рішення ухвалюється простою більшістю голосів.
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20.07.2025 00:13 Відповісти
Гроші угорців? А Угорщина не на дотації ЄС живе останні роки?
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20.07.2025 00:18 Відповісти
Буданов-займися.
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20.07.2025 00:21 Відповісти
Чого нарід на Обрана наїзжає ... хіба головне в цій новині позиція Обрана?

Прийдіть до тями та перечитайте цю новину ще раз.

В цій новині ГОЛОВНЕ - ЄС хоче, щоб Україна утримувала Путла в цій війні на виснаження на своїй території до 2034 року! Звичайно без зміни влади Зеленського .

Ну і що від України залишиться за ще 9 років такої війни?

Мабуть тільки Зеленський зі своїм владним ЗЕшмурдяком.
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20.07.2025 00:23 Відповісти
А що, малюку-буданову вже не можна знищувати завзятих ворогів України? То хай наймуть кого більш рішучого.
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20.07.2025 00:30 Відповісти
Жаба
денег хочет от гейропы
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20.07.2025 00:43 Відповісти
Додати до бюджету дотації Угорщині від ЄС і хай голосує проти. Маза-факер, тобто мазо-захер.
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20.07.2025 00:47 Відповісти
Та хай хоч всереться
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20.07.2025 01:06 Відповісти
Орбан відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...

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20.07.2025 01:07 Відповісти
 
 