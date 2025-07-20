Орбан заявив про намір голосувати проти бюджету ЄС, в якому передбачено 100 мільярдів євро для України

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки, у якому передбачено 100 мільярдів євро для України.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан заявив, що не підтримає вищезгаданий бюджет ЄС, оскільки цей бюджет нібито "направляє гроші угорців до України" та "розорить угорських фермерів". Також угорський прем'єр сказав, що цей бюджет Євросоюзу "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

"Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності. Буде добре, якщо й у Брюсселі вивчать: угорська відповідь ніколи", - заявив політик.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

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