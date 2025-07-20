РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8686 посетителей онлайн
Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
1 050 3

Из-за мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве 21 июля будет ограничено дорожное движение

В Киеве ограничат движение из-за прибытия иностранных делегаций

В понедельник, 21 июля, в Киеве будут действовать временные ограничения движения транспорта. Причина - мероприятия с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает Управление государственной охраны, информирует Цензор.НЕТ.

"21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в сообщении.

Также читайте: Сотрудник прокуратуры, насмерть сбивший женщину в Киеве, является сыном комика-предателя Молочного, - журналист Андриюк

Автор: 

Киев (25887) ограничение (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧЕСЬКІ АНАЛІТИКИ ОЦІНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ПЕТРА ФІАЛИ СТОСОВНО

На думку політологів, яких опитало агентство ČTK, уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали активно займається зовнішньою політикою та політикою безпеки. Сюди відноситься і реакція на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року, що є одним з найпомітніших пунктів діяльності Чехії на міжнародній арені за останні роки.

Про це 20 липня повідомляє https://ruski.radio.cz/analitiki-pravitelstvo-fialy-provodit-aktivnuyu-vneshnyuyu-politiku-glavnyy-8857428 Чеське Радіо.
показать весь комментарий
20.07.2025 21:28 Ответить
Источник сообщил, что на Валааме (Карелия) отменяют экскурсии и паломничества в понедельник и вторник (21 и 22 июля). это связано с тем, что в православной святыне ожидается тайный визит Владимира Путина и будет организована закрытая служба. Президент не раз бывавший на островах в Ладожском озере (последние визиты были в компании Александра Лукашенко), может прибыть по случаю юбилея Епископа Панкратия. Викарию патриарха, наместнику Спасо-Преображенского Валаамского монастыря 21 июля исполнится 70 лет

По информации источников в акватории острова Валаам уже неделю находятся несколько первоклассных яхт и множество катеров ФСО в ожидании прибытия Путина. В программе прибывания Путина на островах Валаамового архипелага обязательное посещение Казанского скита и Скита всех Святых. (Впрочем, последнее время он несколько раз отменял в последний момент подобные визиты).

Со слов нашего источника, на остров уже прибыла Алина Кабаева с сыновьями, для них была развернута большая экскурсионно прогулочная программа, они проживают на одной из яхт.

Жирна військова ціль!
показать весь комментарий
20.07.2025 21:51 Ответить
Танці на кістках..після закінчення ВВВ - туди та до Сибіру звозили калік, що після війни залишились. Без рук, ніг й так звані самовари. Щоб вони своїм виглядом не псували смак пабєди..там їх й ховали.
показать весь комментарий
20.07.2025 22:11 Ответить
 
 