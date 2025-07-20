Из-за мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве 21 июля будет ограничено дорожное движение
В понедельник, 21 июля, в Киеве будут действовать временные ограничения движения транспорта. Причина - мероприятия с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает Управление государственной охраны, информирует Цензор.НЕТ.
"21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в сообщении.
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