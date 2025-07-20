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Новини Обмеження руху транспорту в Києві
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Через заходи за участю іноземних делегацій у Києві 21 липня буде обмежено дорожній рух

У Києві обмежать рух через прибуття іноземних делегацій

У понеділок, 21 липня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Причина - заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Управління державної охорони, інформує Цензор.НЕТ.

"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - сказано в повідомленні.

Читайте також: 10 травня в центрі Києва обмежать рух, - КМВА

Автор: 

Київ (19901) обмеження (246)


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ЧЕСЬКІ АНАЛІТИКИ ОЦІНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ПЕТРА ФІАЛИ СТОСОВНО

На думку політологів, яких опитало агентство ČTK, уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали активно займається зовнішньою політикою та політикою безпеки. Сюди відноситься і реакція на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року, що є одним з найпомітніших пунктів діяльності Чехії на міжнародній арені за останні роки.

Про це 20 липня повідомляє https://ruski.radio.cz/analitiki-pravitelstvo-fialy-provodit-aktivnuyu-vneshnyuyu-politiku-glavnyy-8857428 Чеське Радіо.
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20.07.2025 21:28 Відповісти
Источник сообщил, что на Валааме (Карелия) отменяют экскурсии и паломничества в понедельник и вторник (21 и 22 июля). это связано с тем, что в православной святыне ожидается тайный визит Владимира Путина и будет организована закрытая служба. Президент не раз бывавший на островах в Ладожском озере (последние визиты были в компании Александра Лукашенко), может прибыть по случаю юбилея Епископа Панкратия. Викарию патриарха, наместнику Спасо-Преображенского Валаамского монастыря 21 июля исполнится 70 лет

По информации источников в акватории острова Валаам уже неделю находятся несколько первоклассных яхт и множество катеров ФСО в ожидании прибытия Путина. В программе прибывания Путина на островах Валаамового архипелага обязательное посещение Казанского скита и Скита всех Святых. (Впрочем, последнее время он несколько раз отменял в последний момент подобные визиты).

Со слов нашего источника, на остров уже прибыла Алина Кабаева с сыновьями, для них была развернута большая экскурсионно прогулочная программа, они проживают на одной из яхт.

Жирна військова ціль!
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20.07.2025 21:51 Відповісти
Танці на кістках..після закінчення ВВВ - туди та до Сибіру звозили калік, що після війни залишились. Без рук, ніг й так звані самовари. Щоб вони своїм виглядом не псували смак пабєди..там їх й ховали.
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20.07.2025 22:11 Відповісти
 
 