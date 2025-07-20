Через заходи за участю іноземних делегацій у Києві 21 липня буде обмежено дорожній рух

У понеділок, 21 липня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Причина - заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Управління державної охорони, інформує Цензор.НЕТ.

"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - сказано в повідомленні.

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