Германия, Великобритания и Франция обсудят с Ираном ядерную программу, - СМИ

Германия, Великобритания, Франция и Иран договорились о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом пишут иранские СМИ, а также агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник в ФРГ, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, сейчас согласовываются детали относительно даты и места проведения переговоров. Они могут состояться на следующей неделе.

СМИ пишут, что переговоры состоятся на уровне заместителей министров иностранных дел.

18 июля главы МИД Ирана, Германии, Великобритании, Франции, а также Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кайя Каллас провели телефонный разговор.

Во время этого разговора представители Европы предупредили, что санкции ООН против Ирана, которые были приостановлены в рамках ядерной сделки 2015 года, могут быть восстановлены, если до конца августа переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе не возобновятся и не принесут конкретных результатов.

Читайте также: Если Иран захочет восстановить ядерные объекты - они будут уничтожены, - Трамп