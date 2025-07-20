Если Иран захочет возобновить ядерные объекты, они будут уничтожены, - Трамп
США уничтожат ядерные объекты Ирана, если Тегеран будет пытаться их восстановить или построить новые.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что в результате американского удара все три ядерных объекта в Иране были разрушены и/или заблокированы. Чтобы вернуть их в эксплуатацию, по словам Трампа, понадобятся годы.
"И если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо лучше начать все заново, в трех разных местах, до того, как эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал он.
Напомним, в ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.
Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
В свою очередь CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
трамп та ізраїль просто не хочуть, щоб була країна з власним ядерним циклом