Если Иран захочет возобновить ядерные объекты, они будут уничтожены, - Трамп

США уничтожат ядерные объекты Ирана, если Тегеран будет пытаться их восстановить или построить новые.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что в результате американского удара все три ядерных объекта в Иране были разрушены и/или заблокированы. Чтобы вернуть их в эксплуатацию, по словам Трампа, понадобятся годы.

"И если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо лучше начать все заново, в трех разных местах, до того, как эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал он.

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Напомним, в ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

В свою очередь CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно.