Якщо Іран захоче відновити ядерні об’єкти - їх буде знищено, - Трамп

США знищать ядерні об'єкти Ірану, якщо Тегеран намагатиметься їх відновити чи збудувати нові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що внаслідок американського удару всі три ядерні об'єкти в Ірані були зруйновані та/або заблоковані. Щоб повернути їх в експлуатацію, за словами Трампа, знадобляться роки.

"І якщо Іран захоче це зробити, йому буде набагато краще почати все заново, в трьох різних місцях, до того, як ці об'єкти будуть знищені, якщо він вирішить це зробити. Дякуємо за увагу до цього питання", – написав він.

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Нагадаємо, в ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Своєю чергою CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо.