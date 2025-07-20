Німеччина, Британія і Франція обговорять з Іраном ядерну програму, - ЗМІ

Німеччина, Великобританія, Франція та Іран домовились про відновлення перемовин щодо іранської ядерної програми.

Про це пишуть іранські ЗМІ, а також агенція AFP з посиланням на дипломатичне джерело у ФРН, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, наразі погоджуються деталі щодо дати та місця проведення переговорів. Вони можуть відбутися наступного тижня.

ЗМІ пишуть, що перемовини відбудуться на рівні заступників міністрів закордонних справ.

18 липня голови МЗС Ірану, Німеччини, Великобританії, Франції, а також Верховна представниця Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас провели телефонну розмову.

Під час цієї розмови представники Європи попередили, що санкції ООН проти Ірану, які були призупиненні в межах ядерної угоди 2015 року, можуть бути відновлені, якщо до кінця серпня перемовини між Тегераном та Вашингтоном щодо ядерної програми не поновляться і не принесуть конкретних результатів.

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