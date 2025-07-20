Между Израилем и Сирией началось перемирие, - посол США Баррак
Посол США в Турции Том Баррак, который одновременно является специальным посланником Вашингтона по сирийским вопросам, заявил о начале перемирия Израилем и Сирией.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 17:00 по времени Дамаска (совпадает с киевским - ред.) все стороны договорились о прекращении военных действий. Следующим шагом на пути к инклюзивности и длительному снижению напряженности является полный обмен заложниками и задержанными, логистика сейчас прорабатывается", - отметил он.
Он также добавил, что "эскалацию военных действий можно остановить только с помощью соглашения о прекращении насилия, защите невинных людей, предоставлении доступа гуманитарным организациям и отходе от опасности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Історія взаємин між Росією та Україною знає численні конфлікти та війни. Ось список деяких з найважливіших російсько-українських війн та значних збройних конфліктів:
Конфлікти до 20 століття:
17 століття:
Ромодановське вторгнення в Україну (1658): Російська перемога.
Друге Виговське повстання (1659): Російсько-козацька перемога, повалення Виговського.
Лівобережне повстання (1668-1669): Повстання придушене.
Північна війна в Україні (1708-1712): Російська перемога, Козацька Гетьманщина втратила автономію.
Гайдамацькі повстання (1734, 1750, 1768-1769 - Коліївщина): Повстання придушені.
Київське козацьке повстання (1855): Повстання придушене.
Конфлікти 20 століття:
Перша радянсько-українська війна (1917-1918): Українська перемога (створення Української Держави).
Радянсько-українська війна (1919-1921): Більшовицька перемога (утворення Української СРР та її входження до СРСР).
Опір УПА проти СРСР (1944-1960): Радянська перемога, депортації українців.
сходи к врачу, ну или в церковь
Тільки Сирія заміни на Україну...
А копіювати зовнішність "шахеда" - це зовсім не технологічне досягнення. Такий концепт аероплана БПЛА хто тільки не робив, починаючи з кінця 80-х. І ми до речі не виключення, у нас на озброєнні два дрона побудовані по тій же концепції трикутного крила.
І задача дрона діпстрайк - не ********* будь-куди у "пляму" міста, як це роблять кацапи своїми "геранями" з інерціалкою та вразливою до засобів РЕБу ситемою GPS, а попасти точно у певну будівлю\об'єкт, причому бажано навіть у певну його частину. І для цього такі дрони оснащені ще системою DSMAC з оптичною станцією (інколи с ІЧ наведенням). Така система наведення коштує досить дорого, тому такі дрони не для биття шибок у комплексі москва-сіті.