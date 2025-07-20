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Новости Конфликт между Израилем и Сирией
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Между Израилем и Сирией началось перемирие, - посол США Баррак

Израиль и Сирия договорились о перемирии

Посол США в Турции Том Баррак, который одновременно является специальным посланником Вашингтона по сирийским вопросам, заявил о начале перемирия Израилем и Сирией.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 по времени Дамаска (совпадает с киевским - ред.) все стороны договорились о прекращении военных действий. Следующим шагом на пути к инклюзивности и длительному снижению напряженности является полный обмен заложниками и задержанными, логистика сейчас прорабатывается", - отметил он.

Он также добавил, что "эскалацию военных действий можно остановить только с помощью соглашения о прекращении насилия, защите невинных людей, предоставлении доступа гуманитарным организациям и отходе от опасности".

Читайте: Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за обострения в Сирии

Автор: 

Израиль (2077) Сирия (3158) перемирие (1690)


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Топ комментарии
+7
Кратко...Сирийские бородатые бабуины,устроили геноцид сирийских друзов(отдельная ветвь мусульманского течения,ни на что не похожая)-по сути,такие же арабы...Но,все бы ничего,но существенная диаспора друзов живет в самом Израиле,служат в Израильской Армии,со всеми вытекающими.Когда бабуины начали захватывать Эс-Суэйду(город-столица друзов) и творить там зверства,вырезая всех подряд,Израиль под давлением своих(Израильских) друзов-был вынужден вмешаться и стал бомбить военные колонны бабуинов,а когда до них не дошло с первого раза-****..ал уже по Дамасску,ибо эти зверства происходят с отмашки нового руководства Сирии....Вкратце так...Израиль продолжает выписывать пистюлей на право и на лево,по малейшем поводу и правильно делает,потому как Израиль не Украина с ее руководством,которое за 3 года войны не сделало ни баллистических ракет,ни банально не скопировавшая сраный шахед,боясь до сих пор выбить даже окна в центре Москвы и Питера.... своими летающими петардами,не то чтобы *********** там что то,чтоб кацапы обделалывались по ночам-дальше пояснять не буду....
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20.07.2025 22:30 Ответить
+2
А вони що воювали?
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20.07.2025 22:08 Ответить
+2
Вам путин уже ввьол?
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20.07.2025 22:12 Ответить
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20.07.2025 22:04 Ответить
natasha , a kto okupant ?
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20.07.2025 22:36 Ответить
А вони що воювали?
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20.07.2025 22:08 Ответить
Kakie tabletki s takim efektom ? 🤔
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20.07.2025 22:38 Ответить
Так це ж не вперше...

Історія взаємин між Росією та Україною знає численні конфлікти та війни. Ось список деяких з найважливіших російсько-українських війн та значних збройних конфліктів:

Конфлікти до 20 століття:

17 століття:

Ромодановське вторгнення в Україну (1658): Російська перемога.

Друге Виговське повстання (1659): Російсько-козацька перемога, повалення Виговського.

Лівобережне повстання (1668-1669): Повстання придушене.

Північна війна в Україні (1708-1712): Російська перемога, Козацька Гетьманщина втратила автономію.

Гайдамацькі повстання (1734, 1750, 1768-1769 - Коліївщина): Повстання придушені.

Київське козацьке повстання (1855): Повстання придушене.

Конфлікти 20 століття:

Перша радянсько-українська війна (1917-1918): Українська перемога (створення Української Держави).

Радянсько-українська війна (1919-1921): Більшовицька перемога (утворення Української СРР та її входження до СРСР).

Опір УПА проти СРСР (1944-1960): Радянська перемога, депортації українців.
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20.07.2025 22:46 Ответить
Так, 16 липня Ізраіль почав обстрілювати Дамаск - причина ніби як захист друзів, яких в Сирії намагаються знищити джихадисти.
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20.07.2025 22:36 Ответить
Вам путин уже ввьол?
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20.07.2025 22:12 Ответить
ruski zhenshcina ( a mozhet i ne zhenshcina ) , ugamanis !
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20.07.2025 22:40 Ответить
По самісінькі гланди.
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20.07.2025 22:40 Ответить
Формально у них с 1948 года война, в перерывах перемирия. В общем, кто-то из Израиля прояснит вопрос подробнее).
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20.07.2025 22:15 Ответить
Skora na tebia napadut , beregis zakaulkov ...🤣
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20.07.2025 22:41 Ответить
Кратко...Сирийские бородатые бабуины,устроили геноцид сирийских друзов(отдельная ветвь мусульманского течения,ни на что не похожая)-по сути,такие же арабы...Но,все бы ничего,но существенная диаспора друзов живет в самом Израиле,служат в Израильской Армии,со всеми вытекающими.Когда бабуины начали захватывать Эс-Суэйду(город-столица друзов) и творить там зверства,вырезая всех подряд,Израиль под давлением своих(Израильских) друзов-был вынужден вмешаться и стал бомбить военные колонны бабуинов,а когда до них не дошло с первого раза-****..ал уже по Дамасску,ибо эти зверства происходят с отмашки нового руководства Сирии....Вкратце так...Израиль продолжает выписывать пистюлей на право и на лево,по малейшем поводу и правильно делает,потому как Израиль не Украина с ее руководством,которое за 3 года войны не сделало ни баллистических ракет,ни банально не скопировавшая сраный шахед,боясь до сих пор выбить даже окна в центре Москвы и Питера.... своими летающими петардами,не то чтобы *********** там что то,чтоб кацапы обделалывались по ночам-дальше пояснять не буду....
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20.07.2025 22:30 Ответить
"В мене є підозра"

сходи к врачу, ну или в церковь
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20.07.2025 22:55 Ответить
Історія дуже нагадує теж відому історію про мальчікофф а трусіках яких геноцидили злі укри, тому сєрдобольна расіюшка просто вимушена була залізти та окупувати кусок тої України.
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20.07.2025 23:48 Ответить
Ізраіль не ставить собі за мету окуповувати Сувейду, чи щось там захоплювати та приєднувати. Вони хочуть мати на кордоні з нусрівською сирією буферну зону з дружніх до себе друзів, поки ще півстоліття по Сирії будуть шаройобитись всілякі угруповання, які давно нічого не вміють, окрім стріляти з калашів.
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20.07.2025 23:58 Ответить
Отак і ху-йло заявляло на початку, просто дослівно. Буфєрна зона, "угруповування" .
Тільки Сирія заміни на Україну...
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21.07.2025 00:13 Ответить
ні.
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21.07.2025 00:00 Ответить
щодо друзів - згоден повністю.
А копіювати зовнішність "шахеда" - це зовсім не технологічне досягнення. Такий концепт аероплана БПЛА хто тільки не робив, починаючи з кінця 80-х. І ми до речі не виключення, у нас на озброєнні два дрона побудовані по тій же концепції трикутного крила.
І задача дрона діпстрайк - не ********* будь-куди у "пляму" міста, як це роблять кацапи своїми "геранями" з інерціалкою та вразливою до засобів РЕБу ситемою GPS, а попасти точно у певну будівлю\об'єкт, причому бажано навіть у певну його частину. І для цього такі дрони оснащені ще системою DSMAC з оптичною станцією (інколи с ІЧ наведенням). Така система наведення коштує досить дорого, тому такі дрони не для биття шибок у комплексі москва-сіті.
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20.07.2025 23:51 Ответить
 
 