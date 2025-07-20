Между Израилем и Сирией началось перемирие, - посол США Баррак

Посол США в Турции Том Баррак, который одновременно является специальным посланником Вашингтона по сирийским вопросам, заявил о начале перемирия Израилем и Сирией.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 по времени Дамаска (совпадает с киевским - ред.) все стороны договорились о прекращении военных действий. Следующим шагом на пути к инклюзивности и длительному снижению напряженности является полный обмен заложниками и задержанными, логистика сейчас прорабатывается", - отметил он.

Он также добавил, что "эскалацию военных действий можно остановить только с помощью соглашения о прекращении насилия, защите невинных людей, предоставлении доступа гуманитарным организациям и отходе от опасности".

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