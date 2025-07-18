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Новости Война в Сирии
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Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за обострения в Сирии

Генсек ООН сделал заявление по поводу эскалации войны со стороны РФ

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание на фоне обострения ситуации в Сирии. Главной темой обсуждения стали вооруженные столкновения в провинции Эс-Сувейда и серия авиаударов Израиля по целям в Дамаске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам на Ближнем Востоке Халед Хиари подчеркнул, что Организация Объединенных Наций решительно осуждает любые действия, которые направлены против мирного населения, а также те, которые провоцируют межконфессиональную вражду.

"Сирийцы после 14 лет войны заслуживают шанс на мир. И каждая атака на гражданских лишь отдаляет страну от стабильного будущего", - подчеркнул Хиари.

Особое внимание во время заседания было уделено обострению ситуации на юге Сирии, где продолжаются столкновения между друзким меньшинством и правительственными силами. Кроме того, Израиль нанес удары по ряду военных и инфраструктурных объектов в столице страны.

Хиари отметил, что путь к безопасной и стабильной Сирии после режима Асада лежит только через инклюзивный политический процесс и национальное примирение с участием всех сообществ.

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Позицию ООН поддержал министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис. Он резко осудил атаки на религиозные учреждения, в частности недавние удары по христианским святыням - церкви Святого Михаила в Саваре и теракт возле православной церкви Святого Ильи.

"Эти нападения демонстрируют, с какими угрозами сталкивается христианская община Сирии. Необходимо гарантировать безопасность и равные права всем религиозным и национальным группам в будущей объединенной Сирии", - заявил дипломат.

Герапетритис также призвал переходную администрацию Сирии к прозрачному и беспристрастному расследованию недавних инцидентов, с соблюдением международных стандартов правосудия.

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Автор: 

Сирия (3157) Совбез ООН (1130)


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Поохають, поахають та закликають до деескалації. А Ізраїль після цього завдасть низку ракетно-бомбових ударів.
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18.07.2025 07:30 Ответить
Все через конфлікт у Сирії та сирійську кризу.
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18.07.2025 07:34 Ответить
Ну тут оонівці герої. Погрозити басмачам пальцем-завжди будь ласка. Це не кацапню напрягати. Гівнюки.
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18.07.2025 07:31 Ответить
нічого дивного, аль-Джулані - це сутність Ахмеда аш-Шараа.
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18.07.2025 07:32 Ответить
"Дракон помер! Хай живе Дракон!"
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18.07.2025 07:40 Ответить
ну так. Вирізали алавітів у Латакії, тепер зайнялись друзами у Сувейді.
Ахмеда можно вдягти у костюм з краваткою, але вивести з нього аль-Каіду неможливо.
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18.07.2025 07:58 Ответить
Нічого дивовижного. Реалії Леванту. Після зміни режиму нова влада починає різати прихильників колишнього режиму або просто всіх, хто їй не подобається. Тут так було і так буде завжди. Ті більше, що в порівнянні з різаниною колишнього правителя Сирії, Асада, де рахунок йшов на десятки (сотні?) тисяч, 200-300 нових жертв серед друзов це крапля в морі.
Але втрутився новий чинник. Ізраїльські друзи вірою та правдою служать державі Ізраїль, але все ж для них вірність Ізраїлю під №2, а №1 те, що вони друзи.
І вони просто змусили Ізраїль втрутитися та припинити сирійську різанину. І ось тут ООН і "світова громадськість" зробили мисливську стійку. Тут тобі й занепокоєння та засудження... Звичайний набір бюрократів від політики - нічого не робити реально, але насамперед засуджувати Ізраїль
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18.07.2025 08:22 Ответить
"Ми були змушені", - це я вже звідкілясь пам'ятаю.

От тільки в цю хвилину не можу пригадати, звідки саме.
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18.07.2025 09:23 Ответить
 
 