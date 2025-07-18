Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за обострения в Сирии

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание на фоне обострения ситуации в Сирии. Главной темой обсуждения стали вооруженные столкновения в провинции Эс-Сувейда и серия авиаударов Израиля по целям в Дамаске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам на Ближнем Востоке Халед Хиари подчеркнул, что Организация Объединенных Наций решительно осуждает любые действия, которые направлены против мирного населения, а также те, которые провоцируют межконфессиональную вражду.

"Сирийцы после 14 лет войны заслуживают шанс на мир. И каждая атака на гражданских лишь отдаляет страну от стабильного будущего", - подчеркнул Хиари.

Особое внимание во время заседания было уделено обострению ситуации на юге Сирии, где продолжаются столкновения между друзким меньшинством и правительственными силами. Кроме того, Израиль нанес удары по ряду военных и инфраструктурных объектов в столице страны.

Хиари отметил, что путь к безопасной и стабильной Сирии после режима Асада лежит только через инклюзивный политический процесс и национальное примирение с участием всех сообществ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль нанес удар по столице Сирии Дамаску: атакован Генштаб сирийской армии и президентский дворец. ФОТО

Позицию ООН поддержал министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис. Он резко осудил атаки на религиозные учреждения, в частности недавние удары по христианским святыням - церкви Святого Михаила в Саваре и теракт возле православной церкви Святого Ильи.

"Эти нападения демонстрируют, с какими угрозами сталкивается христианская община Сирии. Необходимо гарантировать безопасность и равные права всем религиозным и национальным группам в будущей объединенной Сирии", - заявил дипломат.

Герапетритис также призвал переходную администрацию Сирии к прозрачному и беспристрастному расследованию недавних инцидентов, с соблюдением международных стандартов правосудия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Сирии отдали отобранный у России порт Тартус в управление компании из ОАЭ