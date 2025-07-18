Радбез ООН скликав екстрене засідання через загострення в Сирії

Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання на тлі загострення ситуації в Сирії. Головною темою обговорення стали збройні сутички в провінції Ес-Сувейда та серія авіаударів Ізраїлю по цілях у Дамаску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Заступник Генсека ООН з політичних питань на Близькому Сході Халед Хіарі підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй рішуче засуджує будь-які дії, які спрямовані проти мирного населення, а також ті, що провокують міжконфесійну ворожнечу.

"Сирійці після 14 років війни заслуговують на шанс на мир. І кожна атака на цивільних лише віддаляє країну від стабільного майбутнього", - наголосив Хіарі.

Особливу увагу під час засідання було приділено загостренню ситуації на півдні Сирії, де тривають зіткнення між друзькою меншиною та урядовими силами. Крім того, Ізраїль завдав ударів по низці військових та інфраструктурних об’єктів у столиці країни.

Хіарі зазначив, що шлях до безпечної та стабільної Сирії після режиму Асада лежить лише через інклюзивний політичний процес і національне примирення за участю всіх спільнот.

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Позицію ООН підтримав міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс. Він різко засудив атаки на релігійні установи, зокрема нещодавні удари по християнських святинях - церкві Святого Михаїла в Саварі та теракт біля православної церкви Святого Іллі.

"Ці напади демонструють, з якими загрозами стикається християнська громада Сирії. Необхідно гарантувати безпеку та рівні права всім релігійним і національним групам у майбутній об’єднаній Сирії", - заявив дипломат.

Герапетрітіс також закликав перехідну адміністрацію Сирії до прозорого та неупередженого розслідування нещодавніх інцидентів, із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

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