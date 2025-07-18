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Новини Війна в Сирії
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Радбез ООН скликав екстрене засідання через загострення в Сирії

У генсека ООН зробили заяву щодо ескалації війни з боку рф

Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання на тлі загострення ситуації в Сирії. Головною темою обговорення стали збройні сутички в провінції Ес-Сувейда та серія авіаударів Ізраїлю по цілях у Дамаску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Заступник Генсека ООН з політичних питань на Близькому Сході Халед Хіарі підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй рішуче засуджує будь-які дії, які спрямовані проти мирного населення, а також ті, що провокують міжконфесійну ворожнечу.

"Сирійці після 14 років війни заслуговують на шанс на мир. І кожна атака на цивільних лише віддаляє країну від стабільного майбутнього", - наголосив Хіарі.

Особливу увагу під час засідання було приділено загостренню ситуації на півдні Сирії, де тривають зіткнення між друзькою меншиною та урядовими силами. Крім того, Ізраїль завдав ударів по низці військових та інфраструктурних об’єктів у столиці країни.

Хіарі зазначив, що шлях до безпечної та стабільної Сирії після режиму Асада лежить лише через інклюзивний політичний процес і національне примирення за участю всіх спільнот.

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Позицію ООН підтримав міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс. Він різко засудив атаки на релігійні установи, зокрема нещодавні удари по християнських святинях - церкві Святого Михаїла в Саварі та теракт біля православної церкви Святого Іллі.

"Ці напади демонструють, з якими загрозами стикається християнська громада Сирії. Необхідно гарантувати безпеку та рівні права всім релігійним і національним групам у майбутній об’єднаній Сирії", - заявив дипломат.

Герапетрітіс також закликав перехідну адміністрацію Сирії до прозорого та неупередженого розслідування нещодавніх інцидентів, із дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

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Автор: 

Сирія (1878) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+6
Ну тут оонівці герої. Погрозити басмачам пальцем-завжди будь ласка. Це не кацапню напрягати. Гівнюки.
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18.07.2025 07:31 Відповісти
+4
Нічого дивовижного. Реалії Леванту. Після зміни режиму нова влада починає різати прихильників колишнього режиму або просто всіх, хто їй не подобається. Тут так було і так буде завжди. Ті більше, що в порівнянні з різаниною колишнього правителя Сирії, Асада, де рахунок йшов на десятки (сотні?) тисяч, 200-300 нових жертв серед друзов це крапля в морі.
Але втрутився новий чинник. Ізраїльські друзи вірою та правдою служать державі Ізраїль, але все ж для них вірність Ізраїлю під №2, а №1 те, що вони друзи.
І вони просто змусили Ізраїль втрутитися та припинити сирійську різанину. І ось тут ООН і "світова громадськість" зробили мисливську стійку. Тут тобі й занепокоєння та засудження... Звичайний набір бюрократів від політики - нічого не робити реально, але насамперед засуджувати Ізраїль
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18.07.2025 08:22 Відповісти
+3
ну так. Вирізали алавітів у Латакії, тепер зайнялись друзами у Сувейді.
Ахмеда можно вдягти у костюм з краваткою, але вивести з нього аль-Каіду неможливо.
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18.07.2025 07:58 Відповісти
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Поохають, поахають та закликають до деескалації. А Ізраїль після цього завдасть низку ракетно-бомбових ударів.
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18.07.2025 07:30 Відповісти
Все через конфлікт у Сирії та сирійську кризу.
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18.07.2025 07:34 Відповісти
Ну тут оонівці герої. Погрозити басмачам пальцем-завжди будь ласка. Це не кацапню напрягати. Гівнюки.
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18.07.2025 07:31 Відповісти
нічого дивного, аль-Джулані - це сутність Ахмеда аш-Шараа.
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18.07.2025 07:32 Відповісти
"Дракон помер! Хай живе Дракон!"
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18.07.2025 07:40 Відповісти
ну так. Вирізали алавітів у Латакії, тепер зайнялись друзами у Сувейді.
Ахмеда можно вдягти у костюм з краваткою, але вивести з нього аль-Каіду неможливо.
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18.07.2025 07:58 Відповісти
Нічого дивовижного. Реалії Леванту. Після зміни режиму нова влада починає різати прихильників колишнього режиму або просто всіх, хто їй не подобається. Тут так було і так буде завжди. Ті більше, що в порівнянні з різаниною колишнього правителя Сирії, Асада, де рахунок йшов на десятки (сотні?) тисяч, 200-300 нових жертв серед друзов це крапля в морі.
Але втрутився новий чинник. Ізраїльські друзи вірою та правдою служать державі Ізраїль, але все ж для них вірність Ізраїлю під №2, а №1 те, що вони друзи.
І вони просто змусили Ізраїль втрутитися та припинити сирійську різанину. І ось тут ООН і "світова громадськість" зробили мисливську стійку. Тут тобі й занепокоєння та засудження... Звичайний набір бюрократів від політики - нічого не робити реально, але насамперед засуджувати Ізраїль
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18.07.2025 08:22 Відповісти
"Ми були змушені", - це я вже звідкілясь пам'ятаю.

От тільки в цю хвилину не можу пригадати, звідки саме.
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18.07.2025 09:23 Відповісти
 
 