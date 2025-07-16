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Новини Фото Ізраїль атакував Сирію
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Ізраїль вдарив по столиці Сирії Дамаску: атаковано Генштаб сирійської армії та президентський палац. ФОТО

У середу, 16 липня, Ізраїль атакував ракетами столицю Сирії Дамаск. Під ударом опинилася будівля Генерального штабу Сирії. Є постраждалі. 

Про це пише The Times of Israel із посиланням на сирійські медіа, передає Цензор.НЕТ.

Агентство SANA повідомляє про щонайменше кількох постраждалих в результаті атаки.

"Попередження для Дамаска закінчилися – тепер настануть болючі удари. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти в Сувейді з метою знищення сил, які напали на друзів, до їх повного відступу. Наші брати друзи в Ізраїлі, ви можете покластися на Армію оборони Ізраїлю, яка захищатиме ваших братів у Сирії. Прем'єр-міністр Нетаньяху і я, як міністр оборони, взяли на себе зобов'язання - і ми його виконаємо", - заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловився з приводу ситуації в сирійській провінції Сувейда і заявив про прагнення "врятувати наших братів-друзів".

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Ізраїль атакував Дамаск у Сирії 16 липня: що відомо

Друзи –– етнічна та релігійна спільнота, що мешкає у Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі і є союзником останнього. Сувейда –– провінція на півдні Сирії, де переважно мешкають друзи.

У цьому регіоні 13 липня сталися зіткнення між друзами й арабами-бедуїнами, є десятки загиблих та постраждалих. 15 липня Ізраїль вирішив втрутитися у конфлікт й ЦАХАЛ оголосив про удари по техніці сирійської армії в Сувейді.

Тепер же удари завдаються по столиці Сирії Дамаску. Один з них потрапив до прямого ефіру телебачення.

"Почалися болючі удари", - прокоментував цей запис міністр оборони Ізраїлю.

Сирійські медіа також заявляють про авіаудар по президентському палацу, але ЦАХАЛ поки не підтверджував цього.

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Ізраїль атакував Дамаск у Сирії 16 липня: що відомо
Ізраїль атакував Дамаск у Сирії 16 липня: що відомо

Автор: 

Ізраїль (1807) Сирія (1877) атака (423)


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Топ коментарі
+10
Захищають друзів
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16.07.2025 16:35 Відповісти
+9
Накрилась чиясь Нобелівська премія миру!
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16.07.2025 16:38 Відповісти
+7
А різня друзів точно зробила би з Сирії процвітаючу ******* державу?
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16.07.2025 16:43 Відповісти
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Я хочу чтобы нефть и газ оттуда шел. Это в стратегических интересах Европы и Украины. Если твой вариант - чтобы Европа не имела дешевого газа и нефти или полагалась на Россию, то это то что сейчас. Итог, европейская экономика имеет серьезные проблемы, а Россия кучу денег. Так что свои фантазии об идеальном мире лучше оставить при себе.
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16.07.2025 18:36 Відповісти
І я хочу. Але ж неспроста Ірану перекрили продаж нафти. Інакше там війна вже б давно була. Бо він став би таким самим наглим як і друзяки в Москві, які наїлися газовими грошима та розпочали качати біцепсами. Тож спочатку адекватна країна, а потім і її нафта. Венесуела має найбільші родовища, але продаж перекритий. Світ вважає що гроші Венесуелі тільки нададуть сил для нападу на сусідів. Тому поки що обходиться без її нафти. Так як і без іранської. Обійдеться поки що і без трубопроводу по Сирії.
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16.07.2025 18:43 Відповісти
Вся ситуация с Ираном существует на руку России. И против Европы. Та же ситуация в Сирии. Ты тут пишешь что они бы стали такими как Россия, то почему России никто ничего не перекрывал? Ответ простой - Россия как раз и замешана в том, чтобы создавать нестабильность, чтобы ей не было альтернативы. И дурачки это поддерживают.
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16.07.2025 18:47 Відповісти
Росію ніхто не перекривав та й досі практично не перекриває якраз тому що за ці роки використання російського газу та нафти так створили свою європейську економіку що без російського постачання не взмозі вижити. Це й було ціллю росі. Європа гачок проковтнула. Зараз силиться виплюнути але потрібні ще роки. Тому вимушено заплющували очі на російські зазіхання та вимушено вірили що нічого поганого не станеться. Зараз спохватились, чи прозріли, чи змінилися політики, як таж Меркель щоб вона ще маленькою здохла, курва.
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16.07.2025 18:55 Відповісти
Не ,,нє протів Ірана і Сірії,, а за них. Але за адекватні Іран та Сірію, а не за їх сьогодняшніх.
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16.07.2025 18:28 Відповісти
Есть реальность. Реальность в том что Иран хотел договориться с Европой, но пришел Трамп и все обосрал. Итог - Россия имеет монополию на газ. Европейские министры во время Обамы даже ездили в Иран открывать предприятия и все такое.

Теперь ситуация с Сирией. Сирия была территорией конфликта и гражданской войны, что мешало протянуть трубопровод до Турции. Теперь пришла новая власть, которая хочет стабилизировать ситуацию.
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16.07.2025 18:31 Відповісти
Европе выгоден мирный Ближний Восток, арабам выгоден мирный ближний восток. Единственный кому он не выгоден это Россия.
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16.07.2025 18:32 Відповісти
Стратегия вечного конфликта на Ближнем востоке была задумана Андроповым. Потому что это гарантировало доминирование СССР на нефтегазовым рынке. Это как бы давно известный факт.
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16.07.2025 18:39 Відповісти
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