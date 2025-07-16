Ізраїль вдарив по столиці Сирії Дамаску: атаковано Генштаб сирійської армії та президентський палац. ФОТО

У середу, 16 липня, Ізраїль атакував ракетами столицю Сирії Дамаск. Під ударом опинилася будівля Генерального штабу Сирії. Є постраждалі.

Про це пише The Times of Israel із посиланням на сирійські медіа, передає Цензор.НЕТ.

Агентство SANA повідомляє про щонайменше кількох постраждалих в результаті атаки.

"Попередження для Дамаска закінчилися – тепер настануть болючі удари. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти в Сувейді з метою знищення сил, які напали на друзів, до їх повного відступу. Наші брати друзи в Ізраїлі, ви можете покластися на Армію оборони Ізраїлю, яка захищатиме ваших братів у Сирії. Прем'єр-міністр Нетаньяху і я, як міністр оборони, взяли на себе зобов'язання - і ми його виконаємо", - заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловився з приводу ситуації в сирійській провінції Сувейда і заявив про прагнення "врятувати наших братів-друзів".

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Друзи –– етнічна та релігійна спільнота, що мешкає у Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі і є союзником останнього. Сувейда –– провінція на півдні Сирії, де переважно мешкають друзи.

У цьому регіоні 13 липня сталися зіткнення між друзами й арабами-бедуїнами, є десятки загиблих та постраждалих. 15 липня Ізраїль вирішив втрутитися у конфлікт й ЦАХАЛ оголосив про удари по техніці сирійської армії в Сувейді.

Тепер же удари завдаються по столиці Сирії Дамаску. Один з них потрапив до прямого ефіру телебачення.

"Почалися болючі удари", - прокоментував цей запис міністр оборони Ізраїлю.

Сирійські медіа також заявляють про авіаудар по президентському палацу, але ЦАХАЛ поки не підтверджував цього.

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