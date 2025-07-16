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Новости Фото Израиль атаковал Сирию
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Израиль нанес удар по столице Сирии Дамаску: атакованы Генштаб сирийской армии и президентский дворец. ФОТО

В среду, 16 июля, Израиль атаковал ракетами столицу Сирии Дамаск. Под ударом оказалось здание Генерального штаба Сирии. Есть пострадавшие.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на сирийские медиа, передает Цензор.НЕТ.

Агентство SANA сообщает о по меньшей мере нескольких пострадавших в результате атаки.

"Предупреждения для Дамаска закончились - теперь наступят болезненные удары. ЦАХАЛ будет продолжать действовать в Сувейде с целью уничтожения сил, напавших на друзей, до их полного отступления. Наши братья друзья в Израиле, вы можете положиться на Армию обороны Израиля, которая будет защищать ваших братьев в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху и я, как министр обороны, взяли на себя обязательство - и мы его выполним", - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался по поводу ситуации в сирийской провинции Сувейда и заявил о стремлении "спасти наших братьев-друзей".

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Израиль атаковал Дамаск в Сирии 16 июля: что известно

Друзы -- этническое и религиозное сообщество, проживающее в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле и является союзником последнего. Сувейда -- провинция на юге Сирии, где преимущественно проживают друзы.

В этом регионе 13 июля произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами, есть десятки погибших и пострадавших. 15 июля Израиль решил вмешаться в конфликт и ЦАХАЛ объявил об ударах по технике сирийской армии в Сувейде.

Теперь же удары наносятся по столице Сирии Дамаску. Один из них попал в прямой эфир телевидения.

"Начались болезненные удары", - прокомментировал эту запись министр обороны Израиля.

Сирийские медиа также заявляют об авиаударе по президентскому дворцу, но ЦАХАЛ пока не подтверждал этого.

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Израиль атаковал Дамаск в Сирии 16 июля: что известно
Израиль атаковал Дамаск в Сирии 16 июля: что известно

Автор: 

Израиль (2076) Сирия (3156) атака (458)


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Топ комментарии
+8
Захищають друзів
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16.07.2025 16:35 Ответить
+6
Вони їх так знов до ***** в обійми підштовхнуть...
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16.07.2025 16:37 Ответить
+6
Накрилась чиясь Нобелівська премія миру!
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16.07.2025 16:38 Ответить
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Есть реальность. Реальность в том что Иран хотел договориться с Европой, но пришел Трамп и все обосрал. Итог - Россия имеет монополию на газ. Европейские министры во время Обамы даже ездили в Иран открывать предприятия и все такое.

Теперь ситуация с Сирией. Сирия была территорией конфликта и гражданской войны, что мешало протянуть трубопровод до Турции. Теперь пришла новая власть, которая хочет стабилизировать ситуацию.
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16.07.2025 18:31 Ответить
Европе выгоден мирный Ближний Восток, арабам выгоден мирный ближний восток. Единственный кому он не выгоден это Россия.
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16.07.2025 18:32 Ответить
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