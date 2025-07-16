Израиль нанес удар по столице Сирии Дамаску: атакованы Генштаб сирийской армии и президентский дворец. ФОТО

В среду, 16 июля, Израиль атаковал ракетами столицу Сирии Дамаск. Под ударом оказалось здание Генерального штаба Сирии. Есть пострадавшие.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на сирийские медиа, передает Цензор.НЕТ.

Агентство SANA сообщает о по меньшей мере нескольких пострадавших в результате атаки.

"Предупреждения для Дамаска закончились - теперь наступят болезненные удары. ЦАХАЛ будет продолжать действовать в Сувейде с целью уничтожения сил, напавших на друзей, до их полного отступления. Наши братья друзья в Израиле, вы можете положиться на Армию обороны Израиля, которая будет защищать ваших братьев в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху и я, как министр обороны, взяли на себя обязательство - и мы его выполним", - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался по поводу ситуации в сирийской провинции Сувейда и заявил о стремлении "спасти наших братьев-друзей".

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Друзы -- этническое и религиозное сообщество, проживающее в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле и является союзником последнего. Сувейда -- провинция на юге Сирии, где преимущественно проживают друзы.

В этом регионе 13 июля произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами, есть десятки погибших и пострадавших. 15 июля Израиль решил вмешаться в конфликт и ЦАХАЛ объявил об ударах по технике сирийской армии в Сувейде.

Теперь же удары наносятся по столице Сирии Дамаску. Один из них попал в прямой эфир телевидения.

"Начались болезненные удары", - прокомментировал эту запись министр обороны Израиля.

Сирийские медиа также заявляют об авиаударе по президентскому дворцу, но ЦАХАЛ пока не подтверждал этого.

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