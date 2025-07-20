Між Ізраїлем та Сирією розпочалось перемир’я, - посол США Баррак
Посол США в Туреччині Том Баррак, який водночас є спеціальним посланцем Вашингтона із сирійських питань, заявив про початок перемир'я Ізраїлем та Сирією.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 17:00 за часом Дамаска (збігається з київським - ред.) усі сторони домовилися про припинення воєнних дій. Наступним кроком на шляху до інклюзивності та тривалого зниження напруженості є повний обмін заручниками й затриманими, логістика наразі опрацьовується", - зазначив він.
Він також додав, що "ескалацію воєнних дій можна зупинити лише за допомогою угоди про припинення насильства, захист невинних людей, надання доступу гуманітарним організаціям та відхід від небезпеки".
Топ коментарі
+7 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар20.07.2025 22:30 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV #593022
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+2 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар20.07.2025 22:12 Відповісти Посилання
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Історія взаємин між Росією та Україною знає численні конфлікти та війни. Ось список деяких з найважливіших російсько-українських війн та значних збройних конфліктів:
Конфлікти до 20 століття:
17 століття:
Ромодановське вторгнення в Україну (1658): Російська перемога.
Друге Виговське повстання (1659): Російсько-козацька перемога, повалення Виговського.
Лівобережне повстання (1668-1669): Повстання придушене.
Північна війна в Україні (1708-1712): Російська перемога, Козацька Гетьманщина втратила автономію.
Гайдамацькі повстання (1734, 1750, 1768-1769 - Коліївщина): Повстання придушені.
Київське козацьке повстання (1855): Повстання придушене.
Конфлікти 20 століття:
Перша радянсько-українська війна (1917-1918): Українська перемога (створення Української Держави).
Радянсько-українська війна (1919-1921): Більшовицька перемога (утворення Української СРР та її входження до СРСР).
Опір УПА проти СРСР (1944-1960): Радянська перемога, депортації українців.
сходи к врачу, ну или в церковь
Тільки Сирія заміни на Україну...
А копіювати зовнішність "шахеда" - це зовсім не технологічне досягнення. Такий концепт аероплана БПЛА хто тільки не робив, починаючи з кінця 80-х. І ми до речі не виключення, у нас на озброєнні два дрона побудовані по тій же концепції трикутного крила.
І задача дрона діпстрайк - не ********* будь-куди у "пляму" міста, як це роблять кацапи своїми "геранями" з інерціалкою та вразливою до засобів РЕБу ситемою GPS, а попасти точно у певну будівлю\об'єкт, причому бажано навіть у певну його частину. І для цього такі дрони оснащені ще системою DSMAC з оптичною станцією (інколи с ІЧ наведенням). Така система наведення коштує досить дорого, тому такі дрони не для биття шибок у комплексі москва-сіті.