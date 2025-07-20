Між Ізраїлем та Сирією розпочалось перемир’я, - посол США Баррак

Посол США в Туреччині Том Баррак, який водночас є спеціальним посланцем Вашингтона із сирійських питань, заявив про початок перемир'я Ізраїлем та Сирією.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 за часом Дамаска (збігається з київським - ред.) усі сторони домовилися про припинення воєнних дій. Наступним кроком на шляху до інклюзивності та тривалого зниження напруженості є повний обмін заручниками й затриманими, логістика наразі опрацьовується", - зазначив він.

Він також додав, що "ескалацію воєнних дій можна зупинити лише за допомогою угоди про припинення насильства, захист невинних людей, надання доступу гуманітарним організаціям та відхід від небезпеки".

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