Российский дрон ранил жителя Микильского на Херсонщине
20 июля россияне атаковали дроном жителя Микильского в Херсонской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"В результате сброса взрывчатки с БПЛА 47-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения головы и лица. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
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