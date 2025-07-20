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Новости Атака беспилотников на Херсонщину
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Российский дрон ранил жителя Микильского на Херсонщине

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

20 июля россияне атаковали дроном жителя Микильского в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В результате сброса взрывчатки с БПЛА 47-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения головы и лица. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

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