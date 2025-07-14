В результате атаки российского БПЛА в Херсоне погибла женщина, - прокуратура
Вечером 14 июля в результате атаки российского беспилотника в Херсоне погибла женщина.
Об этом пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"14 июля 2025 года около 19:05 военными ВС РФ с применением беспилотного летательного аппарата был осуществлен прицельный удар взрывным устройством по одной из улиц в городе Херсон. В результате атаки погибла 65-летняя женщина", - говорится в сообщении.
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