Россияне убили одного человека и 12 ранили в течение дня в Херсоне

В течение дня 14 июля российские войска продолжали атаковать Херсон, в результате чего погиб человек, кроме того, есть много раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Так, вечером председатель ОГА Александр Прокудин сообщил о гибели жителя Херсона из-за атаки российского беспилотника в Днепровском районе.

"В результате сбрасывания взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 59-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал он.

По данным ОВА, утром россияне атаковали с дрона мужчину в Херсоне. 56-летний херсонец получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Врачи оценили его состояние как легкое. Пострадавшему оказали медпомощь, дальнейшее лечение - амбулаторно.

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Кроме того, в больницу обратилась жительница Херсона, которую россияне атаковали с дрона ориентировочно в 06:00. У 57-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение шеи. Медики провели обследование и оказали помощь пострадавшей.

Около 11:00 российские военные атаковали с БПЛА остановку общественного транспорта в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеского удара двое мужчин, которым 75 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.

Примерно в 11:50 россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Под вражеский удар попал 71-летний мужчина, который находился на остановке общественного транспорта. Предварительно, он получил взрывную травму. Врачи провели обследование и оказали помощь пострадавшему.

В полдень из-за российского обстрела центральной части Херсона пострадала женщина. Бригада "скорой" доставила в больницу 57-летнюю херсонку, которая получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь.

Около 12:15 россияне атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона. В результате сбрасывания взрывчатки с БПЛА 40-летний херсонец получил взрывную травму, осколочные ранения плеча, ноги и спины. Пострадавшего госпитализировали.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем из-за российского обстрела центральной части Херсона. Предварительно, 46-летний мужчина получил взрывную травму. Пострадавший находится под наблюдением медиков.

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Ориентировочно в 13:30 россияне атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона. Из-за удара вражеского дрона пострадали трое мужчин, которым 57, 54 и 60 лет. У всех пострадавших диагностировали взрывные травмы, а также у двух младших херсонцев - осколочные ранения конечностей и туловища. Пострадавшие получают необходимую медпомощь.

Примерно в 14:50 из-за атаки российского БПЛА пострадала жительница Херсона. У 67-летней женщины - взрывная травма, осколочные ранения лица и шеи. Пострадавшую доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

Также в ОВА сообщили, что в Антоновке из-за детонации российской взрывчатки пострадала местная жительница. 49-летняя женщина наступила на противопехотную мину "лепесток", из-за чего она получила взрывную травму и осколочное ранение стопы. Пострадавшую госпитализировали.