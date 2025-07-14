Росіяни вбили одну людину і 12 поранили протягом дня в Херсоні

Упродовж дня 14 липня російські війська продовжували атакувати Херсон, унаслідок чого загинула людина, крім того, є багато поранених.

Яке передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

Так, увечері голова ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель жителя Херсона через атаку російського безпілотника у Дніпровському районі.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 59-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав він.

За даними ОВА, зранку росіяни атакували з дрона чоловіка у Херсоні. 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Лікарі оцінили його стан як легкий. Постраждалому надали меддопомогу, подальше лікування — амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Херсонщину понад 2000 дронів за тиждень - ППО знищила 73%, - ОВА

Крім того, до лікарні звернулася жителька Херсона, яку росіяни атакували з дрона орієнтовно о 06:00. У 57-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення шиї. Медики провели обстеження і надали допомогу потерпілій.

Близько 11:00 російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар двоє чоловіків, яким 75 та 57 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.

Приблизно об 11:50 росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Під ворожий удар потрапив 71-річний чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту. Попередньо, він дістав вибухову травму. Лікарі провели обстеження і надали допомогу потерпілому.

Опівдні через російський обстріл центральної частини Херсона постраждала жінка. Бригада "швидкої" доставила до лікарні 57-річну херсонку, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілій надали необхідну меддопомогу.

Близько 12:15 росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки з БпЛА 40-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення плеча, ноги та спини. Постраждалого шпиталізували.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через російський обстріл центральної частини Херсона. Попередньо, 46-річний чоловік дістав вибухову травму. Потерпілий перебуває під наглядом медиків.

Читайте: Жінка підірвалася на міні в Антонівці: її госпіталізували

Орієнтовно о 13:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Через удар ворожого дрона постраждали троє чоловіків, яким 57, 54 та 60 років. В усіх потерпілих діагностували вибухові травми, а також у двох молодших херсонців – уламкові поранення кінцівок та тулуба. Постраждалі отримують необхідну меддопомогу.

Приблизно о 14:50 через атаку російського БпЛА постраждала жителька Херсона. У 67-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення обличчя та шиї. Потерпілу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також в ОВА повідомили, що в Антонівці через детонацію російської вибухівки постраждала місцева жителька. 49-річна жінка наступила на протипіхотну міну "лєпєсток", через що вона дістала вибухову травму та уламкове поранення стопи. Потерпілу госпіталізували.