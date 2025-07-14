Внаслідок атаки російського БпЛА в Херсоні загинула жінка, - прокуратура
Ввечері 14 липня внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні загинула жінка.
Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"14 липня 2025 року близько 19:05 військовими зс рф із застосуванням безпілотного літального апарата було здійснено прицільний удар вибуховим пристроєм по одній із вулиць у місті Херсон. Унаслідок атаки загинула 65-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
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