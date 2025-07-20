Російський дрон поранив жителя Микільського на Херсонщині

20 липня росіяни атакували дроном жителя Микільського в Херсонській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 47-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення голови та обличчя. Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.

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