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Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
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Російський дрон поранив жителя Микільського на Херсонщині

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

20 липня росіяни атакували дроном жителя Микільського в Херсонській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 47-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення голови та обличчя. Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Внаслідок атаки російського БпЛА в Херсоні загинула жінка, - прокуратура

Автор: 

дрони (5140) Херсонська область (6029) Бериславський район (107) Микільське (4) війна в Україні (5326)


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