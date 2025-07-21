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Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
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В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95, - Воздушные Силы

рф,ту95

Вечером 20 июля россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, рф)!" - говорится в сообщении.

Читайте: Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

авиация (2889) самолет (3666) Воздушные силы (2528) ту-95 (17)


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Топ комментарии
+8
Ранком в місті, після нічної атаки русні, розноситься запах пройобаних Мінських домовленостей і чутно як люди радіють що Пєтя вже ніхто.
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21.07.2025 00:03 Ответить
+7
Судячи з того що Зєлупа і Зєкоманда все довше і чисельніше перебувають закордоном, можна зробити цікаві висновки. Треба побудувати графік відсутності Зєлуп від часу і накласти графіки пройобування країни. Здається там буде цікава кореляція - назвемо її з'ябувально-************.
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21.07.2025 00:06 Ответить
+5
А в Україні злетіив тільки піздінг бабла в таких само масштабах
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21.07.2025 00:18 Ответить
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зараз полетять результати "тижня Келога".
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21.07.2025 00:00 Ответить
А в Україні злетіив тільки піздінг бабла в таких само масштабах
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21.07.2025 00:18 Ответить
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21.07.2025 00:24 Ответить
Як літали Ту-95МС з аеродрому "Оленья", так і літають. І ніяких українських диверсантів Буданова (четвертий рік війни!), щоб ці Ту-95МС знищили.
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21.07.2025 00:02 Ответить
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Обстрілювати аеродром "Оленья"

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21.07.2025 00:03 Ответить
Судячи з того що Зєлупа і Зєкоманда все довше і чисельніше перебувають закордоном, можна зробити цікаві висновки. Треба побудувати графік відсутності Зєлуп від часу і накласти графіки пройобування країни. Здається там буде цікава кореляція - назвемо її з'ябувально-************.
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21.07.2025 00:06 Ответить
novayagazeta.eu

"- Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик, разработка сталинских времен. По кодам НАТО - «Медведь». Тоже носитель ядерного оружия, - продолжает мой собеседник. - Двадцать пять их было в Украине, многие совсем новые. К 1993-му оказалось дорого содержать. Что значит «дорого»? Запчасти неоткуда взять, авиакеросина не хватало для полетов. И постепенно начали переводить самолеты на консервацию, до лучших времен. Смазали, зачехлили. За каждым закрепили старшего техника и техсостав: ухаживать за узлами, агрегатами, двигателями, самим планером. Так продолжалось, пока государство не приняло решение часть Ту-95 тоже утилизовать, что успешно и выполнили.
B период с 1999 по 2001 год Украина передала России в качестве уплаты долга за газ в том числе и «нерезаные» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и сотни ракет Х-22."
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21.07.2025 00:07 Ответить
За даними міжнародних експертів, перед широкомасштабним вторгненням Москва мала в своєму розпорядженні 42 літака Ту-95МС, з них, за оцінками експертів, реально діючими є лише біля трьох десятків. Також Росія має десь принаймні 15 літаків Ту-160.

Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники. А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет. Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Hа момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.

Pеально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».

Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
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21.07.2025 00:10 Ответить
годі дрочити на зброю 50х років!
Сьогодні є такі технологічні можливості, що легко можна відновити виробництво 50-70рр. і дуже швидко і відносно дешево. Було б бажання і фінансування.
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21.07.2025 00:11 Ответить
Дядьку, насосні агрегати великої потужності немає кому ремонтувати
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21.07.2025 00:43 Ответить
Ранком в місті, після нічної атаки русні, розноситься запах пройобаних Мінських домовленостей і чутно як люди радіють що Пєтя вже ніхто.
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21.07.2025 00:03 Ответить
Відомий прихильник Шашличного дає поради українцям

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21.07.2025 00:08 Ответить
Якесь кацапське ху-йло тіпа тролить.
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21.07.2025 00:17 Ответить
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21.07.2025 00:05 Ответить
У зелених істот язик не повернеться сказавши про те ,
що це була журналістка з Прямого каналу , який Зебоневтік
закрив😠
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21.07.2025 00:41 Ответить
Цікаво, хтось рахував, яка вірогідність вища: померти від шахеда чи від наїзду бухого прокурора/мусора/судді чи іншого хазяїна жизні
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21.07.2025 00:11 Ответить
Тут все просто:
якщо сидіти вдома - то від шахеда.
якщо вештатись по вулиці - то від хазяїна жізні.
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21.07.2025 00:28 Ответить
порахувати просто: просумуйте кількість загиблих в ДТП за рік і кількість загиблих від кацапських бомб
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21.07.2025 00:43 Ответить
Ще й міг, довбаний..
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21.07.2025 00:25 Ответить
Лайно собаче з самого початку захопило владу в Україні, і все про#бало ,і далі про#обує.
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21.07.2025 00:35 Ответить
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21.07.2025 00:40 Ответить
 
 