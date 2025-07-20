В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, - Повітряні Сили
Ввечері 20 липня росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, рф)!" - йдеться в повідомленні.
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+2 Alex Newman
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+2 Victor Litarchuk
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+2 Alex Newman
показати весь коментар21.07.2025 00:06 Відповісти Посилання
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Обстрілювати аеродром "Оленья"
"- Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик, разработка сталинских времен. По кодам НАТО - «Медведь». Тоже носитель ядерного оружия, - продолжает мой собеседник. - Двадцать пять их было в Украине, многие совсем новые. К 1993-му оказалось дорого содержать. Что значит «дорого»? Запчасти неоткуда взять, авиакеросина не хватало для полетов. И постепенно начали переводить самолеты на консервацию, до лучших времен. Смазали, зачехлили. За каждым закрепили старшего техника и техсостав: ухаживать за узлами, агрегатами, двигателями, самим планером. Так продолжалось, пока государство не приняло решение часть Ту-95 тоже утилизовать, что успешно и выполнили.
B период с 1999 по 2001 год Украина передала России в качестве уплаты долга за газ в том числе и «нерезаные» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и сотни ракет Х-22."
Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники. А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет. Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Hа момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.
Pеально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
Сьогодні є такі технологічні можливості, що легко можна відновити виробництво 50-70рр. і дуже швидко і відносно дешево. Було б бажання і фінансування.
якщо сидіти вдома - то від шахеда.
якщо вештатись по вулиці - то від хазяїна жізні.