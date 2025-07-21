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Новости Массированный ракетный обстрел Польша подняла истребители
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Польша подняла авиацию из-за очередных атак РФ по Украине

f-16,польша,самолет

Ночью 21 июля Польша проводила патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации в ответ на очередные ракетно-дроновые атаки РФ по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Внимание, в ночь с 20 на 21 июля 2025 года дальняя авиация Российской Федерации в очередной раз наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Польские и союзные военно-воздушные силы начали операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности", - сказано в соцсети Х польского командования.

Отмечается, что принятые меры имеют превентивный характер и служат обеспечению безопасности граждан и защиты государственных границ.

"Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - добавили в командовании.

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Автор: 

авиация (2890) Польша (8576)


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Топ комментарии
+5
Дякуємо Польщі. Оце допомога!
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21.07.2025 07:11 Ответить
+5
Навіщо цю "новину" кожного разу публікувати?
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21.07.2025 07:11 Ответить
+5
Геройський вчинок.
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21.07.2025 07:20 Ответить
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Дякуємо Польщі. Оце допомога!
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21.07.2025 07:11 Ответить
Потужно та незламно 💪💪💪
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21.07.2025 08:47 Ответить
Навіщо цю "новину" кожного разу публікувати?
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21.07.2025 07:11 Ответить
Незрозуміло. Знущання якесь.
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21.07.2025 07:21 Ответить
Друкують заради жарту. Неадеквати описують, як вони гарчать і гавкають на ці літаки.
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21.07.2025 07:43 Ответить
Эмигрантов пугают?
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21.07.2025 08:54 Ответить
Скіко збито?
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21.07.2025 07:16 Ответить
Геройський вчинок.
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21.07.2025 07:20 Ответить
Така потужність, що словами не передати.💪
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21.07.2025 07:22 Ответить
Навить занепокоення не висловили(((
Посол ******** також не викликаний на килим.
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21.07.2025 07:27 Ответить
Якби не війна - то шоб - не підіймали?
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21.07.2025 07:44 Ответить
терпилы боятся сбивать ракеты ... а то путин нападет
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21.07.2025 08:16 Ответить
Якесь глузування.
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21.07.2025 08:16 Ответить
Для чого ці новини, нам що від того ?
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21.07.2025 08:20 Ответить
Бідні пшеки, вже стільки пального задурно спалили...
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21.07.2025 08:44 Ответить
 
 