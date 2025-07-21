Польша подняла авиацию из-за очередных атак РФ по Украине

Ночью 21 июля Польша проводила патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации в ответ на очередные ракетно-дроновые атаки РФ по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Внимание, в ночь с 20 на 21 июля 2025 года дальняя авиация Российской Федерации в очередной раз наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Польские и союзные военно-воздушные силы начали операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности", - сказано в соцсети Х польского командования.

Отмечается, что принятые меры имеют превентивный характер и служат обеспечению безопасности граждан и защиты государственных границ.

"Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - добавили в командовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие, в нескольких районах пожары. ФОТО