Польща піднімала авіацію через чергові атаки РФ по Україні
Вночі 21 липня Польща проводила патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на чергові ракетно-дронові атаки РФ по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.
"Увага, в ніч з 20 на 21 липня 2025 року дальня авіація Російської Федерації вкотре завдає масованих ракетних ударів по території України. Польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - сказано в соцмережі Х польського командування.
Зазначається, що вжиті заходи мають превентивний характер і служать забезпеченню безпеки громадян та захисту державних кордонів.
"Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - додали в командуванні.
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