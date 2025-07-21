РФ завдала комбінованого удару по Києву: є загиблий і постраждалі, у кількох районах пожежі. ФОТО

В ніч на 21 липня російські окупанти масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці у кількох районах зафіксовано пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Станом на 04:00 за інформацією очільника МВА, у Дарницькому районі сталися загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі, спалахнула пожежа в супермаркеті.

В Шевченківському районі - загорання в житловому будинку. За іншою адресою горять балкони.

В Дніпровському районі - пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.

У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі.

Також внаслідок атаки пошкоджено вхід станції метро "Лук'янівська". Також зафіксовано ще дві пожежі у Дарницькому районі.

"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки. Кількість постраждалих зросла до 2 людей", - зазначив Ткаченко.

У Київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїздів "червоною гілкою", повідомили у КМВА.

Зазначається, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".

"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна", - йдеться у повідомленні.

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