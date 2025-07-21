РФ завдала комбінованого удару по Києву: є загиблий і постраждалі, у кількох районах пожежі. ФОТО
В ніч на 21 липня російські окупанти масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці у кількох районах зафіксовано пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.
Станом на 04:00 за інформацією очільника МВА, у Дарницькому районі сталися загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі, спалахнула пожежа в супермаркеті.
В Шевченківському районі - загорання в житловому будинку. За іншою адресою горять балкони.
В Дніпровському районі - пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.
У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі.
Також внаслідок атаки пошкоджено вхід станції метро "Лук'янівська". Також зафіксовано ще дві пожежі у Дарницькому районі.
"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки. Кількість постраждалих зросла до 2 людей", - зазначив Ткаченко.
У Київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїздів "червоною гілкою", повідомили у КМВА.
Зазначається, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".
"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна", - йдеться у повідомленні.
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ну хоч умови їм висунути - або бомбите мокву або майдан?
хтось може це сказати підору у лице?
бунькері разом із дЄрмаком і іншими зрадниками
ну там зп, лексуси та інше...
бо дивно нас вбивають повільно а земразь відоси пише...
у мокві як у раю, я відео бачив
яка ковиряє пальцем у сраці 3 роки війни