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Новини Фото Масований ракетний обстріл
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РФ завдала комбінованого удару по Києву: є загиблий і постраждалі, у кількох районах пожежі. ФОТО

В ніч на 21 липня російські окупанти масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці у кількох районах зафіксовано пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Станом на 04:00 за інформацією очільника МВА, у Дарницькому районі сталися загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі, спалахнула пожежа в супермаркеті.

В Шевченківському районі - загорання в житловому будинку. За іншою адресою горять балкони.

В Дніпровському районі - пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.

У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі.

Також внаслідок атаки пошкоджено вхід станції метро "Лук'янівська".  Також зафіксовано ще дві пожежі у Дарницькому районі.

"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки.  Кількість постраждалих зросла до 2 людей", -  зазначив Ткаченко.

У Київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїздів "червоною гілкою", повідомили у  КМВА.

Зазначається, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".

"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки БпЛА в Києві спалахнула пожежа

Київ
Київ
Київ

Автор: 

Київ (19906) обстріл (29960) Повітряні атаки на Київ (888)


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Потужний відосік про "тиск партнерів на кацапню" вже записується?
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21.07.2025 06:27 Відповісти
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 06:59 Відповісти
земразь будемо скидати чи ні?
ну хоч умови їм висунути - або бомбите мокву або майдан?
хтось може це сказати підору у лице?
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21.07.2025 07:01 Відповісти
Зе нікого не чує наразі , так як знаходиться в глибокому
бунькері разом із дЄрмаком і іншими зрадниками
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21.07.2025 07:12 Відповісти
чухня, я думаю більшість патріотів все влаштовує
ну там зп, лексуси та інше...
бо дивно нас вбивають повільно а земразь відоси пише...
у мокві як у раю, я відео бачив
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21.07.2025 07:20 Відповісти
кацапи цими ударами лише викликають у мене ненавість до земразі
яка ковиряє пальцем у сраці 3 роки війни
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21.07.2025 07:24 Відповісти
 
 