Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 580 ударов, три человека получили ранения

В течение суток оккупанты нанесли 579 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Три человека ранены в результате вражеской атаки по Васильевскому району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Малокатериновке, Плавнях, Приморском, Орехове и Полтавке. А также:

404 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

3 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе.

167 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаровного.

"Поступило 30 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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