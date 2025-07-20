Один человек пострадал в результате российского удара по Васильескому району на Запорожье
20 июля российские войска нанесли удар по Васильевскому району Запорожской области
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки поврежден частный дом, автомобиль и прилегающая территория. Мужчина 78-ми лет получил ранения", - написал он.
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