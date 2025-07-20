Одна людина постраждала внаслідок російського удару по Василівському району на Запоріжжі
20 липня російські війська завдали удару по Василівському району.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію. Чоловік 78-ми років отримав поранення", - написав він.
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