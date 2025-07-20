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Новини Обстріли Запорізької області
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Одна людина постраждала внаслідок російського удару по Василівському району на Запоріжжі

Наслідки обстрілу Запорізької області

20 липня російські війська завдали удару по Василівському району.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію. Чоловік 78-ми років отримав поранення", - написав він.

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Автор: 

обстріл (29947) Запорізька область (3857) Василівський район (69) війна в Україні (5318)


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