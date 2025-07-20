Рашисти атакували FPV-дроном цивільне авто на Запоріжжі та обстріляли з артилерії житлову забудову: пошкоджені будинки

У неділю, 20 липня, російські окупанти атакували з артилерії житлову забудову Степногірська Запорізької області. Також ворожий дрон вдарив по цивільному авто.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл артилерією та fpv-дроном: ворог продовжує комбіновані атаки на прифронтові громади. Росіяни обстріляли житлову забудову Степногірська артилерією. Пошкоджені житлові будинки", - сказано в повідомленні.

Одночасно загарбники полюють на цивільних - сьогодні fpv-дроном атакували авто.

"На щастя, водій встиг вистрибнути. Автівка відновленню не підлягає", - розповів Федоров.

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