Рашисти атакували FPV-дроном цивільне авто на Запоріжжі та обстріляли з артилерії житлову забудову: пошкоджені будинки
У неділю, 20 липня, російські окупанти атакували з артилерії житлову забудову Степногірська Запорізької області. Також ворожий дрон вдарив по цивільному авто.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріл артилерією та fpv-дроном: ворог продовжує комбіновані атаки на прифронтові громади. Росіяни обстріляли житлову забудову Степногірська артилерією. Пошкоджені житлові будинки", - сказано в повідомленні.
Одночасно загарбники полюють на цивільних - сьогодні fpv-дроном атакували авто.
"На щастя, водій встиг вистрибнути. Автівка відновленню не підлягає", - розповів Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль