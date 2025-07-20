Рашисты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на Запорожье и обстреляли из артиллерии жилую застройку: повреждены дома

В воскресенье, 20 июля, российские оккупанты атаковали из артиллерии жилую застройку Степногорска Запорожской области. Также вражеский дрон ударил по гражданскому авто.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрел артиллерией и fpv-дроном: враг продолжает комбинированные атаки на прифронтовые громады. Россияне обстреляли жилую застройку Степногорска артиллерией. Повреждены жилые дома", - сказано в сообщении.

Одновременно захватчики охотятся на гражданских - сегодня fpv-дроном атаковали авто.

"К счастью, водитель успел выпрыгнуть. Машина восстановлению не подлежит", - рассказал Федоров.

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