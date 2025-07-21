Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 580 ударів, три людини дістали поранення

Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Василівському району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Плавнях, Приморському, Оріхову та Полтавці. А також:

404 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе.

167 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 30 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

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