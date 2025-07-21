За сутки на фронте 154 боестолкновения. Враг больше всего атаковал на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском, Северо-Слобожанском, Курском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 70 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3316 дронов-камикадзе и осуществили 5978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Плавни, Приморское, Орехов Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 356 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Делиевки, Щербиновки, Русина Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филиала.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.

На Гуляйпольском направлении враг один раз осуществлял безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БпЛА противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 132 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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