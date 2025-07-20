Оккупанты используют лестницы, чтобы переправляться через противотанковые рвы в направлении Яблоневки и Александро-Калинового, - ОТГ "Луганськ"

Российские захватчики несколько раз использовали деревянные лестницы для того, чтобы переправляться через противотанковые рвы на направлении населенных пунктов Яблоневка и Александро-Калиново в Донецкой области.

Об этом в телеэфире рассказал представитель ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, на направлении населенных пунктов Яблоневка и Александро-Калиново враг, получив достойный отпор от ВСУ, не слишком активно себя ведет, но продолжает штурмовать малыми пехотными группами.

"Учитывая то, что там фортификационные сооружения в виде противотанковых рвов, в тактике противника есть изменения - чтобы выполнять задачи и проводить штурмы они несут с собой лестницы, которые бросают и пытаются преодолеть таким образом противотанковые рвы в выгодных для них (российских войск, - ред.) местах и проводить штурмы в направлении позиций Сил обороны", - сказал Запорожец.

Он отметил, что это - обычные деревянные лестницы, которые несут по два-три человека.

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"Как только мы замечаем, что-то подобное, то операторы FPV-дронов, эти вещи уничтожают",- сказал спикер.

Также Запорожец рассказал, что сейчас самая сложная ситуация в зоне ответственности ОТГ "Луганськ" - на Торецком направлении. Здесь войска оккупантов продолжают давление, несмотря на то, что количество штурмов на этом направлении уменьшилось.

"Враг не оставляет надежды обходить крупные города - Часов Яр, Торецк, и выходить на другие рубежи, чтобы захватывать территории", - добавил спикер.

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