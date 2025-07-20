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Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на Донецком направлении
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Оккупанты используют лестницы, чтобы переправляться через противотанковые рвы в направлении Яблоневки и Александро-Калинового, - ОТГ "Луганськ"

противотанковые рвы

Российские захватчики несколько раз использовали деревянные лестницы для того, чтобы переправляться через противотанковые рвы на направлении населенных пунктов Яблоневка и Александро-Калиново в Донецкой области.

Об этом в телеэфире рассказал представитель ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, на направлении населенных пунктов Яблоневка и Александро-Калиново враг, получив достойный отпор от ВСУ, не слишком активно себя ведет, но продолжает штурмовать малыми пехотными группами.

"Учитывая то, что там фортификационные сооружения в виде противотанковых рвов, в тактике противника есть изменения - чтобы выполнять задачи и проводить штурмы они несут с собой лестницы, которые бросают и пытаются преодолеть таким образом противотанковые рвы в выгодных для них (российских войск, - ред.) местах и проводить штурмы в направлении позиций Сил обороны", - сказал Запорожец.

Он отметил, что это - обычные деревянные лестницы, которые несут по два-три человека.

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"Как только мы замечаем, что-то подобное, то операторы FPV-дронов, эти вещи уничтожают",- сказал спикер.

Также Запорожец рассказал, что сейчас самая сложная ситуация в зоне ответственности ОТГ "Луганськ" - на Торецком направлении. Здесь войска оккупантов продолжают давление, несмотря на то, что количество штурмов на этом направлении уменьшилось.

"Враг не оставляет надежды обходить крупные города - Часов Яр, Торецк, и выходить на другие рубежи, чтобы захватывать территории", - добавил спикер.

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Автор: 

Донецкая область (10273) боевые действия (4548) Краматорский район (486) Яблоновка (21) Олександро (10)


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Топ комментарии
+6
Оце так повідомлення - "використовують драбини", та ти шо? Ну, а що ж вони ще можуть використовувати? Там в оту усі контужені, чи з лугандонії?
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20.07.2025 17:31 Ответить
+4
А скіко знищено драбин?
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20.07.2025 17:27 Ответить
+4
"завєтамі дєдов" савєцкой арміі - чорні мішки з написом "упал с лєсніци" )
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20.07.2025 17:45 Ответить
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драпини
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20.07.2025 17:25 Ответить
А скіко знищено драбин?
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20.07.2025 17:27 Ответить
Оце так повідомлення - "використовують драбини", та ти шо? Ну, а що ж вони ще можуть використовувати? Там в оту усі контужені, чи з лугандонії?
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20.07.2025 17:31 Ответить
Треба відзвітувати і людина змогла з нічого зробити новину, хоча і дуже смішну.
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20.07.2025 18:01 Ответить
"завєтамі дєдов" савєцкой арміі - чорні мішки з написом "упал с лєсніци" )
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20.07.2025 17:45 Ответить
Он, як зашумувало лайно, з вигрібної *********, і це, тільки від драбини з орками ?? У них, так з монголів, ліз по драбині, а упав, з лєсніци😂😂😂‼️❤️💯⚔️🇺🇦✊👍👌✊🫡❤️‼️🇺🇦❤️…
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20.07.2025 18:04 Ответить
Смолу лейте...
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20.07.2025 18:14 Ответить
Краще вогняни шари Архімеда
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20.07.2025 18:33 Ответить
Малі піхотні групи діють краще за бронетанкової удари, дуже цікаво.
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20.07.2025 18:14 Ответить
*бронетанкові
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20.07.2025 18:25 Ответить
я неспеціаліст але можна було придумати якісь самостріли які мали б стріляти вздовж канави датчик руху
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20.07.2025 18:53 Ответить
Такі самостріли називаються "міномет", але набої до них браковані тому, що "їх не правильно зберігають військові", Умєров не дасть збрехати...
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20.07.2025 19:10 Ответить
А де ж дрони с конвеера??
Чому не валять їх разом з драбинам
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20.07.2025 18:58 Ответить
Дрони проти драбин безсилі. Дрон - не курка, він сам на перетинку не сяде...
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20.07.2025 19:31 Ответить
Злочинна влада Зеленського витратила усі гроші на асфальт, а могла би вже за ці гроші виростити морозостійких крокодилів якими ми б зараз виїдали кацапів з протитанкових траншей. За три з половиною роки війни не вигодували жодного крокодила. Це ганьба!
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20.07.2025 19:28 Ответить
Зате вигодували пікала з кошовим і інших їм подібних
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20.07.2025 19:44 Ответить
 
 