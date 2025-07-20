Окупанти використовують драбини, щоб переправлятись через протитанкові рови на напрямку Яблунівки та Олександро-Калинового,- ОТУ "Луганськ"

Російські загарбники декілька разів використовували дерев'яні драбини для того, щоб переправлятись через протитанкові рови на напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове на Донеччині.

Про це в телеефірі розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, на напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове ворог, отримавши гідну відсіч від ЗСУ, не надто активно себе поводить, але продовжує штурмувати малими піхотними групами.

"Враховуючи те, що там фортифікаційні споруди у вигляді протитанкових ровів, в тактиці противника є зміни - аби виконувати завдання та проводити штурми несуть з собою драбини, які кидають і намагаються подолати таким чином протитанкові рви у вигідних для них(російських військ,- ред.) місцях і проводити штурми в напрямку позицій Сил оборони",- сказав Запорожець.

Він зазначив, що це звичайні дерев'яні драбини, які несуть по дві-три людини.

Читайте також: Ворог активізувався на Торецькому напрямку, застосовує мототехніку, - ОТУ "Луганськ"

"Як тільки ми помічаємо, щось подібне, то оператори FPV-дронів, ці речі знищують",- сказав речник.

Також Запорожець розповів, що наразі найскладніша ситуація у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" на Торецькому напрямку. Тут війська окупантів продовжують тиск, попри на те, що кількість штурмів на цьому напрямку зменшилась.

"Ворог не полишає надії обходити великі міста - Часів Яр, Торецьк і виходити на інші рубежі, щоб захоплювати території",- додав речник.

Читайте також: Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"