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Новини Бойові дії на сході Бойові дії на Торецькому напрямку
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Окупанти використовують драбини, щоб переправлятись через протитанкові рови на напрямку Яблунівки та Олександро-Калинового,- ОТУ "Луганськ"

протитанкові рови

Російські загарбники декілька разів використовували дерев'яні драбини для того, щоб переправлятись через протитанкові рови на напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове на Донеччині.

Про це в телеефірі розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, на напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове ворог, отримавши гідну відсіч від ЗСУ, не надто активно себе поводить, але продовжує штурмувати малими піхотними групами.

"Враховуючи те, що там фортифікаційні споруди у вигляді протитанкових ровів, в тактиці противника є зміни - аби виконувати завдання та проводити штурми несуть з собою драбини, які кидають і намагаються подолати таким чином протитанкові рви у вигідних для них(російських військ,- ред.) місцях і проводити штурми в напрямку позицій Сил оборони",- сказав Запорожець.

Він зазначив, що це звичайні дерев'яні драбини, які несуть по дві-три людини.

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"Як тільки ми помічаємо, щось подібне, то оператори FPV-дронів, ці речі знищують",- сказав речник.

Також Запорожець розповів, що наразі найскладніша ситуація у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" на Торецькому напрямку. Тут війська окупантів продовжують тиск, попри на те, що кількість штурмів на цьому напрямку зменшилась.

"Ворог не полишає надії обходити великі міста - Часів Яр, Торецьк і виходити на інші рубежі, щоб захоплювати території",- додав речник.

Читайте також: Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

Донецька область (9092) бойові дії (4303) Краматорський район (492) Яблунівка (21) Олександро-Калинове (10)


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Топ коментарі
+6
Оце так повідомлення - "використовують драбини", та ти шо? Ну, а що ж вони ще можуть використовувати? Там в оту усі контужені, чи з лугандонії?
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20.07.2025 17:31 Відповісти
+4
А скіко знищено драбин?
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20.07.2025 17:27 Відповісти
+4
"завєтамі дєдов" савєцкой арміі - чорні мішки з написом "упал с лєсніци" )
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20.07.2025 17:45 Відповісти
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драпини
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20.07.2025 17:25 Відповісти
А скіко знищено драбин?
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20.07.2025 17:27 Відповісти
Оце так повідомлення - "використовують драбини", та ти шо? Ну, а що ж вони ще можуть використовувати? Там в оту усі контужені, чи з лугандонії?
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20.07.2025 17:31 Відповісти
Треба відзвітувати і людина змогла з нічого зробити новину, хоча і дуже смішну.
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20.07.2025 18:01 Відповісти
"завєтамі дєдов" савєцкой арміі - чорні мішки з написом "упал с лєсніци" )
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20.07.2025 17:45 Відповісти
Он, як зашумувало лайно, з вигрібної *********, і це, тільки від драбини з орками ?? У них, так з монголів, ліз по драбині, а упав, з лєсніци😂😂😂‼️❤️💯⚔️🇺🇦✊👍👌✊🫡❤️‼️🇺🇦❤️…
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20.07.2025 18:04 Відповісти
Смолу лейте...
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20.07.2025 18:14 Відповісти
Краще вогняни шари Архімеда
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20.07.2025 18:33 Відповісти
Малі піхотні групи діють краще за бронетанкової удари, дуже цікаво.
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20.07.2025 18:14 Відповісти
*бронетанкові
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20.07.2025 18:25 Відповісти
я неспеціаліст але можна було придумати якісь самостріли які мали б стріляти вздовж канави датчик руху
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20.07.2025 18:53 Відповісти
Такі самостріли називаються "міномет", але набої до них браковані тому, що "їх не правильно зберігають військові", Умєров не дасть збрехати...
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20.07.2025 19:10 Відповісти
А де ж дрони с конвеера??
Чому не валять їх разом з драбинам
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20.07.2025 18:58 Відповісти
Дрони проти драбин безсилі. Дрон - не курка, він сам на перетинку не сяде...
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20.07.2025 19:31 Відповісти
Злочинна влада Зеленського витратила усі гроші на асфальт, а могла би вже за ці гроші виростити морозостійких крокодилів якими ми б зараз виїдали кацапів з протитанкових траншей. За три з половиною роки війни не вигодували жодного крокодила. Це ганьба!
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20.07.2025 19:28 Відповісти
 
 