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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 043 160 человек (+1170 за сутки), 11 037 танков, 30 637 артсистем, 23 028 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российская армия за сутки потеряла

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 043 160 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1043160 (+1170) человек
  • танков - 11037 (+2) ед
  • боевых бронированных машин - 23028 (+7) ед
  • артиллерийских систем - 30637 (+54) ед
  • РСЗО - 1444 (+1) ед
  • средства ПВО - 1199 (+1) ед
  • самолетов - 421 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47181 (+199)
  • крылатые ракеты - 3515 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 55859 (+132)
  • специальная техника - 3934 (+2)

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Потери врага 21 июля

Автор: 

армия РФ (20090) Генштаб ВС (6680) ликвидация (3857) уничтожение (7520)


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З такими втратами свинособаки можуть воювати до скону..
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21.07.2025 08:01 Ответить
Тоді все, здаємось
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21.07.2025 08:16 Ответить
Поляки готові?
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21.07.2025 08:22 Ответить
Що, вже записався в штурмовики за 3 мільйона срублів? Ну, обтєкай, а нам своє робити.
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21.07.2025 08:53 Ответить
0,5% росіян воюють із трьома відсотками українців.
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21.07.2025 08:07 Ответить
кореяк порахував?
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21.07.2025 08:23 Ответить
Минув 4170 день москальсько-української війни.
200!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Трохи броні, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 043 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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21.07.2025 08:38 Ответить
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21.07.2025 08:43 Ответить
 
 