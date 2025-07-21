Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 043 160 человек (+1170 за сутки), 11 037 танков, 30 637 артсистем, 23 028 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 043 160 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1043160 (+1170) человек
- танков - 11037 (+2) ед
- боевых бронированных машин - 23028 (+7) ед
- артиллерийских систем - 30637 (+54) ед
- РСЗО - 1444 (+1) ед
- средства ПВО - 1199 (+1) ед
- самолетов - 421 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47181 (+199)
- крылатые ракеты - 3515 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 55859 (+132)
- специальная техника - 3934 (+2)
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200!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Трохи броні, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 043 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.