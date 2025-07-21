Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 043 160 человек (+1170 за сутки), 11 037 танков, 30 637 артсистем, 23 028 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 043 160 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1043160 (+1170) человек

танков - 11037 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23028 (+7) ед

артиллерийских систем - 30637 (+54) ед

РСЗО - 1444 (+1) ед

средства ПВО - 1199 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47181 (+199)

крылатые ракеты - 3515 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55859 (+132)

специальная техника - 3934 (+2)

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